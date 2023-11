Wichniarek brutalnie podsumował kadrę U-21. "Jak ja patrzę na to..."

Reprezentacja Polski U-21 była ostatnio w dobrej formie. W pięciu ostatnich meczach odniosła cztery zwycięstwa. Szansę na przedłużenie tej udanej serii miała we wtorek o godzinie 18:00. Wówczas zmierzyła się na wyjeździe z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy 2025.

Artur Wichniarek skrytykował reprezentację po porażce z Niemcami

Polacy dobrze rozpoczęli to spotkanie i objęli prowadzenie w 24. minucie po bramce Ariela Mosóra. W drugiej połowie wszystko się zmieniło. Niemcy doprowadzili do wyrównania, a gdy wydawało się, że Polska dowiezie remis do końca, rywale zdobyli kolejne dwie bramki i ostatecznie wygrali 3:1. Postawą młodych piłkarzy był wyraźnie rozczarowany Artur Wichniarek, który otwarcie ich skrytykował.

- Jak ja patrzę na to, że każdy kolejny selekcjoner wyciąga z rękawa debiutantów, to zobaczmy sobie na kadrę U-21 i tam też byli ci debiutanci, którzy zdaniem selekcjonera już są gotowi na dorosłą reprezentację. Oglądając U-21 widziałem kandydatów, żeby usiąść na ławce w U-21, a nie przejść do pierwszej reprezentacji i być jej trzonem. Piłka nożna nie wybacza błędów. To jest długi okres budowania formy, kariery i sukcesu - powiedział w rozmowie w Kanale Sportowym.

Porażka z Niemcami skomplikowała sytuację Polski w grupie. Po pięciu meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Tyle samo punktów uzbierali także pierwsi Niemcy, ale mają jeden mecz rozegrany mniej. Przypomnijmy, że na mistrzostwa Europy pojadą zwycięzcy grup oraz trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Pozostali wiceliderzy zagrają w barażach. "Polacy wygrywali mecz za meczem, ale najważniejszy test oblali" - napisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Kolejny mecz reprezentacja Polski U-21 rozegra 21 marca. Wówczas zmierzy się z Izraelem. Następnie pięć dni później czeka ją starcie z Bułgarią.