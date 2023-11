Lewandowski pobił 54-letni rekord. Probierz ma kolejnego pewniaka. A PZPN zamilkł

Gdy kilka miesięcy temu mówiło się o rozegraniu meczu towarzyskiego z Łotwą w listopadzie na Stadionie Narodowym, miał to być mecz na zakończenie roku z awansem na Euro 2024. Tyle że polski koszmar w eliminacjach trwał od początku do końca, Biało-Czerwoni nawet mimo zmiany selekcjonera nie zdołali przedostać się na jedno z dwóch pierwszych miejsc w swojej grupie eliminacyjnej. Zamiast więc święta na zakończenie reprezentacyjnego roku, była jedna wielka stypa.

Cicho wszędzie, głucho wszędzie... PZPN zapomniał podać frekwencję

27 763 osób - tylu najmniej kibiców oglądało mecz reprezentacji Polski rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Miało to miejsce w 2015 roku, gdy Narodowy wypełnił się w zaledwie połowie na eliminacyjny mecz z Gibraltarem. Przy okazji meczu z Łotwą były spore obawy, czy ten "rekord" czasem nie zostanie pobity. Nawet na kilkadziesiąt minut przed meczem przed Narodowym próżno było szukać tłumów, gdy zazwyczaj przy bramkach ustawione są wówczas tysiące kibiców.

Najwięcej na trybunach było widać dzieci, i to na pewno powód do radości. Ponownie jednak brakowało dopingu, a mecz odbywał się jedynie przy lekkim szumie. Czy padł negatywny rekord? Tego nie wiemy, bo... PZPN nie poinformował, ilu kibiców oglądało to spotkanie z trybun.

Dobre były tylko momenty. Estonia poczuła szansę. Probierz zagra przeciwko dobremu znajomemu

Pierwsze siedem minut meczu z Łotwą to huraganowe ataki Biało-Czerwonych. Na bramkę Rihardsa Matrevicsa Polacy oddawali strzał za strzałem, aż w końcu łotewski bramkarz w siódmej minucie został pokonany z bliska przez Przemysława Frankowskiego.

Wydawało się, że dalej powinno być tylko łatwiej i lepiej, ale piłkarze Michała Probierza szybko wybili nam to z głowy, bo po dobrych siedmiu minutach koszmarne pół godziny, kiedy kibice zagryzali zęby nie tylko z mrozu, ale i zażenowania. Proste błędy obrony, niższa intensywność, mało akcji w ataku - doszło nawet do tego, że w pewnym momencie było bliżej wyrównania niż gola na 2:0.

Polacy przebudzali się tylko na kilkuminutowe okresy - końcówka pierwszej połowy czy początek drugiej, gdy zdobyli bramkę na 2:0.

Po meczu z tak słabym rywalem, jakim jest Łotwa, oczekiwaliśmy jednak zdecydowanie więcej. Tymczasem dostaliśmy spotkanie, które dodało wiary... reprezentacji Estonii, z którą Polacy zmierzą się w półfinale marcowych baraży. Selekcjoner Michał Probierz powinien w tym meczu spotkać swojego dobrego znajomego z Jagiellonii, Konstantina Vassiljeva (panowie wspólnie pracowali w Białymstoku w latach 2015-17), który gdy jest zdrowy, wciąż ma pewne miejsce w estońskiej kadrze.

Nicola Zalewski kolejnym pewniakiem. Ale tych wciąż jest mało

Wracając jednak do meczu z Łotwą: dwie efektowne asysty po dośrodkowaniach z lewej strony boiska zaliczył we wtorek Nicola Zalewski. Wahadłowy Romy zalicza tym samym kolejny dobry mecz w kadrze - po piątkowym starciu z Czechami.

21-latek staje się w ten sposób jednym z pewniaków Michała Probierza, pasującym do stylu selekcjonera, który grę opiera na dośrodkowaniach. Oczywiście Zalewski będzie pewniakiem, o ile przez cztery miesiące, które wciąż mamy do baraży, nie przestanie grać w swoim klubie.

Takich pewniaków Probierz wciąż ma niewielu. Można uznać, że są nimi Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Karol Świderski i Robert Lewandowski. Wciąż do obsadzenia pozostają cztery miejsca, i to na kluczowych pozycjach w środku pola i obrony. Ostatnich szans nie wykorzystał raczej Jan Bednarek, przeciwko Łotwie za mało było w grze Polaków Sebastiana Szymańskiego, jeszcze dalej w tej hierarchii są pewnie Damian Szymański czy Mateusz Wieteska. Probierz będzie miał spory ból głowy przed barażami.

Lewandowski pobił kolejny rekord. Może czas na wielką zmianę?

Robert Lewandowski przeciwko Łotwie rozegrał 146. mecz w kadrze i strzelił 82. gola. Jego bramka okazała się historyczna, bo w wieku 35 lat i trzech miesięcy Lewandowski został najstarszym strzelcem gola dla polskiej kadry - od czasów Lucjana Brychczego! Rekord legendy Legii Warszawa przetrwał aż 54 lata.

Gra Lewandowskiego jednak dalej pokazuje, że czas najwyższy "przywiązać" napastnika FC Barcelony do pola karnego. "Lewy" wciąż jest znakomitym egzekutorem, blisko braki czuje się jak ryba w wodzie, ale im dalej "szesnastki", tym niestety gorzej.