Czterech piłkarzy nie dało kadrze nic. Jedynki i dwójki to max [OCENY]

Łukasz Skorupski - 3+. W pierwszej połowie praktycznie bezrobotny. Plus za czyste konto i jedną interwencję przed przerwą. W 46. minucie zmieniony przez Marcina Bułkę.

Mateusz Wieteska - 3+. Najlepszy z naszych stoperów w meczu z Łotwą. Najlepszy, co nie znaczy, że ma za sobą idealny i bezbłędny występ. Wieteska, tak samo jak Jan Bednarek i Jakub Kiwior, potrafił się zagubić, gdy Łotysze grali odważniej i ofensywniej. W przeciwieństwie do kolegów nie popełnił widocznych błędów.

Jan Bednarek - 3. Miał dobry początek, gdy dominował w powietrzu i pojedynkach. Gubił się jednak, kiedy Łotysze grali odważniej. W 33. minucie ukarany żółtą kartką za brzydkie, spóźnione wejście w Eduardsa Daskevicsa.

Jakub Kiwior - 3. W pierwszych minutach bardzo pewny nie tylko w obronie, ale też w rozegraniu. Kiwior popisał się kilkoma podaniami do przodu między łotewskimi zawodnikami. Kiedy jednak rywale przycisnęli, pewność siebie zawodnika Arsenalu uleciała. Po jego nieudolnym wybiciu piłki mogliśmy stracić gola w pierwszej połowie.

Przemysław Frankowski - 4. Jeden z lepszych zawodników w drużynie Probierza. Frankowski już w 2. minucie powinien mieć asystę. Powinien, ale po jego podaniu i strzale Sebastiana Szymańskiego kapitalnie interweniował Rihards Matrevics. Pięć minut później zawodnik Lens strzelił gola na 1:0. Wraz z upływem minut przestał stwarzać tyle zagrożenia, ale i tak pozostał wyróżniającą się postacią w naszym zespole.

Damian Szymański - 2+. Biegał, pracował, asekurował skrzydłowych i linię obrony, zbierał drugie piłki. Niestety zdarzało mu się też nie nadążać za akcjami Łotyszy, przez co traciliśmy kontrolę nad meczem. Miewał lepsze mecze w kadrze.

Jakub Piotrowski - 2. Strzelec gola w meczu z Czechami we wtorek był bezbarwny i bezproduktywny. Piotrowski schodził w boczne sektory, gdzie starał się przyspieszać grę. Starał się, ale kiepsko mu to wychodziło. W 62. minucie zmienił go Karol Struski.

Sebastian Szymański - 3. Zaczął jak cała reprezentacja Polski: ofensywnie, naładowany pozytywną energią. W 2. minucie miał doskonałą okazję do strzelenia gola. Po kwadransie niestety równał poziomem do całego zespołu. Szymański znów w niczym nie przypominał piłkarza, który na co dzień zachwyca w Turcji.

Nicola Zalewski - 5. Niewiele było dobrych i pozytywnych rzeczy w ostatnich dwóch meczach reprezentacji Polski. Te, które się pojawiły, w większości pochodziły właśnie od zawodnika Romy. Zalewski był bardzo aktywny i groźny na lewym wahadle. W 7. minucie miał asystę przy golu Frankowskiego. W 42. minucie sam powinien zdobyć bramkę po podaniu Roberta Lewandowskiego, a trzy minuty później oddał minimalnie niecelny strzał z dystansu. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy asystował przy bramce Lewandowskiego. Najlepszy zawodnik reprezentacji Polski.

Adam Buksa - 1. Bardzo słaby występ. Rzadko opuszczał pole karne Łotyszy, ale nie tworzył w nim zagrożenia. Tylko w pierwszej połowie dostał dwa dobre dośrodkowania ze skrzydeł i płaskie podanie od Lewandowskiego, ale w żadnym z przypadków nie był w stanie oddać strzału na bramkę Matrevicsa. Po przerwie nie dał impulsu naszemu zespołowi w ofensywie.

Robert Lewandowski - 4. Grał tak, jak cała drużyna - zaczął obiecująco, ale im dłużej trwał mecz, tym prezentował się gorzej. Ale w pierwszych 10 minutach zrobił więcej niż przez całe spotkanie z Czechami - w 4. minucie mógł strzelić gola, ale piłka po jego strzale poleciała w środek bramki Matrevicsa. W 42. minucie powinien mieć asystę. Powinien, ale Zalewski zmarnował świetną okazję. Tuż po przerwie wykorzystał moment zrywu drużyny i doskonałe dośrodkowanie Zalewskiego. I trzeba oddać, że zrobił to w bardzo efektowny sposób, sięgając piłkę głową.

Marcin Bułka - 5. W końcu doczekał się powołania i debiutu w reprezentacji Polski. I będzie go wspominał dobrze. W 58. minucie popisał się świetną interwencją po strzale z rzutu wolnego Janisa Ikaunieksa. Później miał też kilka innych interwencji i - co najważniejsze - zachował czyste konto.

Bartosz Slisz - 3+. Obok Bułki najlepszy ze zmienników we wtorkowy wieczór. W 62. minucie wszedł w miejsce Damiana Szymańskiego i w pół godziny zrobił więcej niż kolega z kadry. Slisz pokazywał się do gry, jako jeden z niewielu szukał podań do przodu. Nie był to występ olśniewający, ale na tle reszty zespołu wypadł całkiem nieźle.

Karol Struski - 3. Kolejny debiutant w kadrze. Struski zaliczył jednak anonimowy debiut. Co prawda często pokazywał się do gry, ale kiedy już dostawał piłkę, grał na alibi, do najbliższego kolegi z zespołu. Widać było nerwowość, ale możemy to zrzucić na karb pierwszego meczu w drużynie narodowej.

Karol Świderski - 1. W 62. minucie zmienił Lewandowskiego, ale tym razem nie dał kadrze nic. Świderski miał jedną okazję w polu karnym Łotyszy, ale źle przyjął piłkę. Już siedem minut po wejściu na boisko zobaczył żółtą kartkę. Świderski nie przyzwyczaił do tak kiepskich zmian.

Bartłomiej Wdowik, Kamil Grosicki - grali za krótko, by ich ocenić.