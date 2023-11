Zatrważające obrazki przed meczem Polska - Łotwa. "Nie jest normalnie"

Reprezentacja Polski kończy występy w 2023 roku sparingiem z Łotwą na Stadionie Narodowym. Kadra prowadzona przez Michała Probierza ma za sobą nieudane eliminacje do Euro 2024, gdzie zajęła trzecie miejsce w grupie E z jedenastoma punktami. W ostatniej kolejce Polacy zremisowali 1:1 z Czechami na Narodowym, a jedynego gola strzelił Jakub Piotrowski. Pewne jest, że biało-czerwoni wystąpią w marcu przyszłego roku w dwustopniowych barażach, które zdecydują, czy Polska awansuje na piąty wielki turniej z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner odpowiada na krytykę: Myślimy, że reszta świata to ogórki

Mogły być tłumy, a są pustki przed Narodowym. "Przykry widok"

Zainteresowanie meczem z Łotwą było dość niewielkie jeszcze na ponad miesiąc wcześniej. Otwarta sprzedaż biletów ruszyła 12 października, natomiast na dwa dni przed meczem pisaliśmy, że dostępnych jest aż 18 tys. wejściówek. Zwykle za bilety kibice płacili 120, 180 oraz 240 zł. Teraz ceny były dużo niższe - odpowiednio 50, 70 i 90 zł. Bilet na sektor rodzinny, dzięki któremu wejść może dziecko do 12. roku życia z opiekunem z kolei kosztuje 50 plus 30 zł.

Narodowy jest w stanie pomieścić 60 tys. kibiców, ale należy się spodziewać, że dzisiaj przeciwko Łotwie na trybunach pojawi się około 35-40 tys. osób. "Normalnie o tej porze, gdy w Warszawie jest mecz kadry, są w tym miejscu tłumy. Ale dziś nie jest normalnie. Przykry widok" - napisał na platformie X (wcześniej Twitter) Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl, publikując zdjęcie z tego, jak wygląda okolica Narodowego. I jest to przygnębiający widok.

- Chcemy w tym meczu grać agresywnie, do przodu. Chcemy rozpoczynać akcje od środkowych obrońców, przesuwać to przez środek pola, wykorzystywać boczne sektory, także szybciej zmieniać stronę oraz lepiej wykańczać akcje - mówił Michał Probierz na przedmeczowej konferencji prasowej. Ostatecznie potwierdził się skład, który selekcjoner przekazał dziennikarzom w trakcie wspomnianej konferencji. Można go zobaczyć TUTAJ.

Mecz Polska - Łotwa rozpocznie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.