Lewandowski pokazał Probierzowi ważną rzecz. A gol? Bajka [WIDEO]

- Musimy lepiej wykorzystywać to, jak Robert wychodzi na pozycję. Były w tym meczu sytuacje, w których dobrze pokazywał się do gry, ale nie dostawał piłki. Przez wiele lat on wprowadzał nas na wielkie turnieje, teraz przyszedł słabszy moment, który musimy przeczekać i mu pomóc, a nie wieszać na nim psy - mówił po meczu z Czechami Michał Probierz. Selekcjoner starał się bronić kapitana, choć ten, łagodnie pisząc, zanotował bezbarwny występ. Ale w pierwszej połowie meczu z Łotwą oglądaliśmy innego Lewandowskiego. Jakby naprawdę chciał się zrehabilitować za słabe spotkanie i słabe eliminacje.

Zobacz wideo Kamil Grosicki wskazał swojego następcę w reprezentacji. "Szaleństwo"

Już w 3. minucie Przemysław Frankowski przytomnie odegrał do Lewandowskiego, a ten huknął zza pola karnego, choć wprost w bramkarza. Kilka minut później skrzydłowy Lens zdobył bramkę, ale wróćmy do napastnika Barcelony - to nie był przypadek, że Lewandowski strzelał z dystansu, bo z Łotyszami często opuszczał pole karne, by pomóc przy rozegraniu.

W pierwszej połowie kapitan reprezentacji trzykrotnie dośrodkowywał z prawego skrzydła, ale piłka dopiero za trzecim razem dotarła do adresata, gdy po miękkiej podcince ominęła całą linię obrony. Problem w tym, że Nicola Zalewski "okradł" go z asysty, bo zmarnował świetne dogranie Lewandowskiego. Nie zamierzamy jednak krytykować piłkarza Romy, który znowu był najjaśniejszym punktem kadry.

Tuż po zmianie stron Lewandowski zdecydował się na potężny strzał z niemal zerowego kąta, ale piłka poleciała wzdłuż bramki, nie złapała odpowiedniej rotacji, takiej, jak choćby przy legendarnym strzale Ireneusza Jelenia sprzed lat.

Ale "Lewy" długo się nie zamartwiał zmarnowaną sytuacją, bo już w 48. minucie zdobył bramkę. I to jaką! Zalewski dorzucił z lewego skrzydła, a Lewandowski poszybował w górę niczym LeBron James, zawisł w powietrzu i pięknym strzałem głową pokonał bramkarza.

Choć zamiast koszykarskiego trafniejsze byłoby pewnie porównanie ze słynnym golem Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jednak wyskoczył wtedy na ok. 256 cm wysokości. Polak jego osiągnięcia nie przebił, ale na pewno sięgnął piłkę na wysokości znacznie wyższej niż dwa metry.

Niedługo potem, bo już w 62. minucie kapitana zastąpił Karol Świderski, a do końca meczu wynik 2:0 już nie uległ zmianie. To, co zapamiętamy z występu Lewandowskiego - oprócz efektownej bramki i świetnej wrzutki - to fakt, że często wcielał się w rolę "dziesiątki" i starał się brać udział w akcjach kombinacyjnych.

I być może pokazał właśnie Probierzowi, że w trakcie meczu nie musi być ustawiany jedynie jako wysunięty napastnik. Z drugiej strony trzeba mieć jednak świadomość, że graliśmy tylko z Łotwą - 132. drużyną rankingu FIFA, w której kadrze są zawodnicy Widzewa Łódź czy Stali Mielec, a więc z poziomu, z którego do reprezentacji Polski się nie zaprasza.

Pozytywny impuls

Mecz z Łotwą był ostatnim, jaki Polska rozegrała w 2023 r. Kolejne odbędą się w marcu i zdecydują, kto dostanie się poprzez baraże na Euro w Niemczech. Rok 2023 był rokiem beznadziei polskiego futbolu. PZPN ośmieszał się regularnie, reprezentacja zanotowała pewnie najgorsze 12 miesięcy w XXI wieku, a i Lewandowski ma za sobą trudny okres. Spadła jego skuteczność, przeszkadzały mu kontuzje, a później własne wypowiedzi, jak słynny wywiad dla Eleven, który "miał pozytywnie wstrząsnąć kadrą", a tylko przysporzył jej kłopotów i złej atmosfery.

Po wtorkowym meczu można narzekać, że Lewandowski nie zagrał tak dobrze kilka dni wcześniej z Czechami, albo szukać pozytywów, że przynajmniej na chwilę Lewandowski kupił sobie trochę spokoju. Spokoju, którego w ostatnim czasie właśnie mu brakowało.