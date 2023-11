"Wywraca się do góry nogami". Na Kuleszę spadają kolejne gromy

Rok 2023 nie był udany dla reprezentacji Polski, która najpierw prowadzona przez Fernando Santosa, a teraz przez Michała Probierza, nie wywalczyła bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy. Wiosną Biało-Czerwoni zagrają w barażach. Źle było także pod względem wizerunkowym i organizacyjnym. Tak wielu afer w PZPN-ie nie było od wielu lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski w ogniu krytyki. "Nie zgodzę się"

Dariusz Dziekanowski mocno o Cezarym Kuleszy i PZPN-ie. "Fatalne wybory"

We wtorkowej "Misji Sport" gościem był były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski, który w mocnych słowach ocenił ostatnie działania polskiej federacji. - Wybory, które podjął Cezary Kulesza były fatalne. Na pierwszej konferencji Fernando Santosa prezes powiedział, że Portugalczyk będzie miał dużo zadań, a nie tylko prowadzenie pierwszej kadry. Potem widzieliśmy, że Santos był mało obecny w polskiej piłce. Prezes PZPN nie reagował na to i nie potrafi tym kierować - przyznał i dodał: - Wybór Michała Probierza świadczy o tym, że Cezary Kulesza musi czuć się komfortowo. Wszystko musi do siebie pasować, bo inaczej będzie źle się czuł.

Zdaniem Dziekanowskiego to, co dzieje się w federacji wpływa też na atmosferę wokół zespołu. - Zawodnicy, przyjeżdżając na reprezentację, powinni czuć się wyróżnieni wśród ludzi mających autorytet. Piłkarz, który pojawia się na kadrze i widzi rzeczy, które asystują przy wyjazdach i przy PZPNie, czuje się mniej pewny - ocenił.

Kilka dni temu dziennikarz Piotr Żelazny poinformował, że został pozwany przez PZPN. Poszło o... wpis w mediach społecznościowych. - Trudno oczekiwać od prezesa ciekawych rozwiązań, które pomogą polskiej piłce, kiedy przy takich małych sprawach wywraca się do góry nogami - przyznał przewodniczący Klubu Wybitnego Reprezentanta.

We wtorek 21 listopada o 20:45 reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w tym roku. Na Stadionie Narodowym zmierzy się towarzysko z Łotwą.