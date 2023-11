Polska - Łotwa. O której dzisiaj mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Po piątkowym remisie 1:1 z Czechami polska kadra rozpoczęła już przygotowania do wiosennych baraży. To w nich Polacy powalczą o awans na mistrzostwa Europy. Wiele wskazuje na to, że rywalem naszego zespołu będzie Estonia.

Reprezentacja Polski kończy rok na Stadionie Narodowym. Rywalem Łotwa

Zanim jednak występ w barażach, reprezentację Polski czeka jeszcze mecz towarzyski z Łotwą. Drużyna Michała Probierza zakończy rok na Stadionie Narodowym i jak zdecydował selekcjoner, przeciwko Łotyszom wystąpią niemal wszyscy najważniejsi zawodnicy naszej kadry na czele z Robertem Lewandowskim.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Probierz oficjalnie poinformował, kto od pierwszych minut pojawi się na placu gry. Oprócz Lewandowskiego zagrają także Łukasz Skorupski I Marcin Bułka (po 45 minut) oraz Jan Bednarek, Mateusz Wieteska, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski i Adam Buksa.

W porównaniu do meczu z Czechami, we wtorek na Narodowym kompletu nie będzie. Według najnowszych danych i przeliczeń na trybunach zasiądzie około 40 tysięcy osób.

Mecz Polska - Łotwa. O której grają Polacy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polska - Łotwa rozpocznie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisję ze spotkania przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport, oraz Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu w serwisie Sport.pl, oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.