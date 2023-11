Probierz zdecydował. Wybrał skład na ostatni mecz w 2023 roku

Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na Euro 2024. Kadra, którą na początku 2023 roku prowadził Fernando Santos, a od września br. Michał Probierz, zdobyła jedenaście punktów w dziesięciu meczach. To jednak nie wystarczyło, by wyprzedzić Albanię i Czechów. W ostatnim spotkaniu biało-czerwoni zremisowali 1:1 na Stadionie Narodowym i wtedy stracili matematyczne szanse na bezpośredni awans. Wszystko zatem wyjaśni się w barażach w drugiej połowie marca przyszłego roku. Pełny skład ścieżki barażowej poznamy podczas czwartkowego losowania w szwajcarskim Nyonie.

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz w 2023 roku. Rywalem naszej kadry w sparingu będzie Łotwa, z którą Polska grała pięciokrotnie i wygrała aż cztery spotkania. - Chcemy w tym meczu grać agresywnie, do przodu. Rozpoczynać akcje od środkowych obrońców, przesuwać to przez środek pola, wykorzystywać boczne sektory, szybciej zmieniać stronę i lepiej wykańczać akcje. Chcemy też lepiej wykorzystywać stałe fragmenty gry w ofensywie - mówił Probierz na przedmeczowej konferencji prasowej.

Probierz przekazał dziennikarzom skład na mecz. Już wszystko jasne

W trakcie konferencji selekcjoner postanowił niczego nie ukrywać przed dziennikarzami i przekazał im, jaki skład zamierza wystawić na starcie z Łotwą, zaznaczając, że może dojść do roszad, jeśli któryś z graczy dozna kontuzji lub będzie przeziębiony. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że Wojciech Szczęsny nie zagra w tym spotkaniu, co oznacza, że po 45 minut dostaną Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Dodatkowo ma zagrać Karol Świderski, który został przetransportowany do szpitala w przerwie meczu z Czechami, ale czuje się dobrze.

Teraz już wiemy, że nikt z piłkarzy nie ma przeziębienia lub kontuzji, bo skład jest dokładnie taki sam, jaki został wyrecytowany przez Probierza w trakcie konferencji. A wygląda on następująco:

Polska (3-4-1-2): Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Mateusz Wieteska, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański - Robert Lewandowski, Adam Buksa

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Łotwa od godz. 20:45 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia.