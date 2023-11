To niewiarygodne! Tylko tak można podsumować reprezentację Polski

- Chcemy grać agresywnie, do przodu. Rozpoczynać akcje od środkowych obrońców, przesuwać to przez środek pola, wykorzystywać boczne sektory, dośrodkowywać, szybciej zmieniać strony i lepiej wykańczać akcje. Z tym mamy problem. Za mało oddajemy strzałów. Musimy też w tym meczu lepiej wykorzystywać stałe fragmenty gry w ofensywie - wyliczał Michał Probierz.

To była cała litania życzeń Probierza przed meczem z Łotwą. Patrząc na ostatnie mecze kadry - trudna, wręcz niemożliwa do spełnienia, bardziej przypominająca list do świętego Mikołaja. Nie ukrywamy: byliśmy trochę zdumieni, gdy po piątkowym meczu z Czechami selekcjoner mówił, że było widać postęp w grze, że jest dumny ze swoich piłkarzy i że zasadniczo nie jest aż tak źle. W tym samym czasie jego zawodnicy powtarzali to samo w strefie wywiadów. Wyglądało to trochę tak, jakby umówili się na wspólną wersję. Albo - jak ostatecznie okazało się po opublikowaniu kulis na kanale "Łączy Nas Piłka' - chyba po prostu natchnął ich do tego sam selekcjoner, który zaraz po meczu w szatni rzucił, że w gruncie rzeczy jest zadowolony, a nawet dumny, bo spotkanie z Czechami pokazało, że jest na czym budować.

My - po remisie z Czechami, a teraz bezbarwnym zwycięstwie z Łotwą - tych fundamentów nie widzimy. Z wiarą też tak średnio. Zresztą nie tylko u nas. To były smutne obrazki, gdy półtorej godziny przed meczem pod Narodowym zobaczyliśmy marznących stewardów, którzy w ogóle nie mieli pracy, bo pod bramkami praktycznie w ogóle nie było kibiców. To obrazki, do których jeszcze nie zdążyliśmy przywyknąć, bo kilka dni temu było zupełnie inaczej. Kibice, choć nadzieja na bezpośredni awans na Euro już tylko się tliła, tłumnie zjawili się na meczu z Czechami.

To niewiarygodne, że wystarczył niespełna rok, by klimat wokół kadry zmienił się diametralnie. Afery w PZPN i wokół PZPN, kontrowersyjne wywiady z piłkarzami, wzajemne oskarżenia, gwizdy na Narodowym, słaba atmosfera, a w zasadzie - patrząc na otoczkę meczu z Łotwą - jej brak. I najgorsze: także słabe wyniki. Wciąż trudno uwierzyć, jak koncertowo zepsute zostały te eliminacje. Po losowaniu wydawało się, że łatwiej być nie może. A jednak: Polak potrafi.

Polska - Łotwa. Energii i pomysłu starczyło na pierwszy kwadrans

Probierz praktycznie od początku pracy z kadrą zwraca uwagę na to, że najbardziej szwankuje wykończenie akcji. Ostatnio przyznał też publicznie, że istotne jest ćwiczenie stałych fragmentów gry. To od jego przyjścia też nieodłączny obrazek, że piłkarze niemal na każdych zajęciach wałkują stałe fragmenty i wrzutki w pole karne. Postępów wielkich nie widać. Szczególnie w defensywie, gdzie po dośrodkowaniach gole strzelała nam ostatnio Mołdawia, Czechy, a mało brakowało - piłkę z linii bramkowej wybił Patryk Peda - zrobiłby to także Wyspy Owcze.

We wtorek przeciwko Łotwie na w połowie pustym Narodowym liczyliśmy przynajmniej na promyczek radości. Zaczęło się dobrze, zgodnie z życzeniami selekcjonera. Jego piłkarze grali szybko, do przodu, często na jeden kontakt. Nie minął nawet kwadrans, a już oddali siedem strzałów na łotewską bramkę. Korzystali też z bocznych sektorów boiska. To właśnie tak - w 7. minucie - po dośrodkowaniu z lewej strony od Nicoli Zalewskiego nogę w polu karnym do piłki dołożył Przemysław Frankowski. To był gol na 1:0.

"Czy nie można było tak zagrać w październiku z Mołdawią, czyli drużyną, która podobnie jak Łotwa też znajduje się w czternastej dziesiątce rankingu FIFA?" - aż chciało zapytać się po pierwszym kwadransie. Ale później przyszedł kolejny - dużo słabszy. I jeszcze jeden bezbarwny. Piłkarze Probierza zaczęli popełniać błędy - dopuścili rywali do strzału po stałym fragmencie lub w prosty sposób - jak choćby Frankowski w 35. minucie - tracili piłkę w środkowej strefie, czym znów sami napędzali ataki rywali. Już wtedy chciało się powiedzieć: "jak dobrze, że to tylko Łotwa".

Probierz od początku pracy w kadrze podkreślał, że przychodzi do niej, by ratować baraże. Wielokrotnie powtarzał, że gdyby w kadrze było dobrze, nikt by go tutaj nie zatrudnił. Za brak awansu do Euro - choć w październiku pojawiła się taka szansa - nikt nie zrzuca na niego całej winy. Ale po meczu z Łotwą - choć wygranym 2:0 po tym, jak na początku drugiej połowy gola strzelił Robert Lewandowski - wciąż nie widzimy wielu racjonalnych przesłanek, by stwierdzić, że w marcu pokonamy dwóch rywali w barażach i pojedziemy do Niemiec na mistrzostwa Europy.

Jedyny plus po tym roku jest taki, że właśnie się kończy. No i że mimo wszystko kończy się zwycięstwem. Meczem, w którym przynajmniej były krótkie, bo krótkie, ale chociaż zalążki dobrej gry. Choćby takiego Zalewskiego, który asystował przy wszystkich trzech golach, które kadra Probierza strzeliła na tym zgrupowaniu. Aż szkoda, że w październiku nie grał w pierwszej reprezentacji, tylko został zesłany do młodzieżówki.