Spalletti stanął w kontrze do świata. 'Cristante go nie dotyka'

Nie milkną echa kontrowersyjnej sytuacji, do której doszło w trakcie poniedziałkowego meczu Ukrainy z Włochami w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. W doliczonym czasie gry w polu karnym Włochów padł Mykhaiło Mudryk, który w momencie przyjęcia piłki był podcinany przez Cristante. Sędzia nie dopatrzył się jednak rzutu karnego dla Ukrainy, co wywołało sporą burzę w mediach. Do tej sytuacji na pomeczowej konferencji odniósł się Luciano Spalletti.

3 Screen YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=JIRKE2eN7oY Otwórz galerię Na Gazeta.pl