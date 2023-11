Były kadrowicz przejechał się po kadrze. "Jesteśmy ubodzy"

Na początku roku miało być nowe otwarcie i budowanie kadry na przyszłość pod wodzą Fernando Santosa. Pod koniec listopada są przegrane w kompromitujący sposób eliminacje do Euro 2024, pożegnanie Portugalczyka we wrześniu i kadra Michała Probierza, która nie wiadomo, gdzie zmierza poza tym, że na wiosnę czekają ją baraże o przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Selekcjoner odpowiada na krytykę: Myślimy, że reszta świata to ogórki

Jakub Wawrzyniak brutalnie ocenił grę reprezentacji Polski w obronie. "Katastrofalnie"

Zbliżający się koniec roku, to też czas rozliczeń z reprezentacją i jej grą w ostatnich miesiącach. - To były bardzo nieudane eliminacje reprezentacji narodowej - stwierdził fakt Jakub Wawrzyniak w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

- Jeśli chodzi o grę obronną, to jest trochę lepiej w stosunku do tego, jak było, a było katastrofalnie. [...] Zastanawiające jest, co się stało z tą reprezentacją, że mamy taki mocny zjazd - dodawał, odnosząc się do zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze, gdzie przecież Polska potrafiła wyjść z grupy, w której grały o wiele mocniejsze zespoły niż Czechy czy Mołdawia.

- Mam pewne swoje przemyślenia, z czego to wynika. Z przodu zresztą też nie stwarzamy okazji. Tu nie chodzi o skuteczność piłkarzy ofensywnych. Chodzi o stworzenie sytuacji pod polem karnym. Jesteśmy w tym elemencie ostatnio bardzo ubodzy - analizował Wawrzyniak. I faktem jest, że w bramkach reprezentacja w eliminacjach zachowała perfekcyjną równowagę, strzelając 10 bramek i tyle samo tracąc.

"To jest obraz regresu reprezentacji"

Zdaniem byłego reprezentanta Polski drużynie na pewno nie pomogła sytuacja, że w pięć lat kadrę prowadziło pięciu różnych selekcjonerów. - Jak ktoś coś wprowadzał, to albo samodzielnie odchodził, albo pewne sytuacje okołopiłkarskie nie pozwalały danemu trenerowi kontynuować pracy. Albo ktoś się po prostu nie nadawał.

- Następuje pewna zmiana pokoleniowa, ale jednocześnie ci, którzy wchodzą, nie mają aż tyle jakości, co ci gracze, którzy odchodzą - podkreślił. Na koniec dodał, że na cztery mecze w eliminacjach na Stadionie Narodowym Biało-Czerwoni wygrali tylko z Albanią i Wyspami Owczymi. - To jest obraz tego, że nastąpił wspomniany regres reprezentacji.