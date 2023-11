Buchniewicz odpowiedział na krytykę byłych piłkarzy. "To farmazon"

Do reprezentacji Polski po ponad trzech latach wrócił Paweł Bochniewicz. 27-latek z marszu wszedł do pierwszego składu drużyny Michała Probierza w meczu eliminacji Euro 2024 z Czechami (1:1). Obrońca Heerenveenu w obszernym wywiadzie dla "Weszło" poruszył m.in. temat kadry. Uderzył też w emerytowanych piłkarzy. - To farmazon. Każdy marzył o tej drużynie i nawet w tych wstydliwych meczach chce się grać - podkreślił.

