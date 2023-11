Z kim zagramy w barażach o Euro 2024? Oto jedyne scenariusze

Reprezentacja Polski zawaliła eliminacje do Euro 2024. Trafiła do niezbyt silnej grupy z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi, lecz w ośmiu meczach zdobyła tylko 11 punktów. W efekcie zajęła trzecie miejsce i nie dostała się na mistrzostwa.

Mimo to Polacy nadal mogą pojechać na turniej do Niemiec. Aby tak się stało, będą musieli przejść dwuetapowe baraże. W nich zagrają z innymi zespołami, które zajęły wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów, ale nie awansowały na Euro poprzez grupę.

Sytuacja reprezentacji Polski jest dosyć klarowna, ale nie zupełnie jasna. Jako że rywalizowała ona w dywizji A Ligi Narodów, to zagra w ścieżce barażowej A. Tam czeka na jeszcze jednego potencjalnego przeciwnika, którym będzie Chorwacja lub Walia. O wszystkim zadecydują wtorkowe mecze ostatniej kolejki - Chorwaci zmierzą się z Armenią, a Walijczycy z Turcją. Na ten moment bliżej awansu jest drużyna z Bałkanów, która "spadnie" do baraży tylko wtedy, gdy straci punkty, a jednocześnie Walia odniesie zwycięstwo.

Baraże o Euro 2024. Jakie są scenariusze dla Polski?

Dla Polski o wiele korzystniejszy byłyby bezpośredni awans Chorwatów. To dlatego, że w ten sposób zostałaby najwyżej rozstawioną drużyną w ścieżce A i na początek zagrałaby z teoretycznie najsłabszą Estonią (grała w dywizji D Ligi Narodów). W finale czekałaby na nią Walia lub któryś z zespołów grających ostatnio w dywizji B Ligi Narodów - Finlandia, Ukraina lub Islandia (o tym, która z nich trafi do ścieżki A, zdecyduje losowanie).

Ścieżka barażowa reprezentacji Polski w przypadku awansu Chorwacji:

Polska - Estonia

- Estonia Walia - Finlandia / Ukraina / Islandia

W przypadku awansu Walii sytuacja Polaków się skomplikuje. Wtedy w półfinale trafią na Finów, Ukraińców lub Islandczyków. A w finale mogliby wpaść na Chorwację, która przy tym scenariuszu stanie się najwyżej rozstawioną drużyną, więc wcześniej zagra z Estonią.

Ścieżka barażowa reprezentacji Polski w przypadku awansu Walii:

Chorwacja - Estonia

Polska - Finlandia / Ukraina / Islandia

Niezależnie od tego, czy do baraży trafi Chorwacja, czy Walia, reprezentacja Polski półfinał na pewno rozegra u siebie. Gospodarza finału wyłoni losowanie, które odbędzie się w czwartek 23 listopada. Wtedy też dowiemy się, kto z grona Finlandia, Ukraina, Islandia trafi do "polskiej" ścieżki barażowej.

Co to są baraże? Na czym polegają baraże do Euro 2024? Kto w nich zagra?

Baraże to dodatkowe mecze, które są organizowane po to, aby rozstrzygnąć o kolejności pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W eliminacjach Euro 2024 ich celem jest wyłonienie ostatnich uczestników turnieju.

Są trzy ścieżki barażowe: A, B i C, w każdej z nich grają cztery zespoły. Są one przyporządkowywane na podstawie ostatniej Ligi Narodów, te z dywizji A trafiają do ścieżki A itd. Jeśli w danej ścieżce jest za mało drużyn, to dobierane są ekipy z niższych dywizji - dlatego Polska, która była w dyw. A, może zagrać z Finlandią / Ukrainą / Islandią czy Estonią. Z każdej ścieżki tylko zwycięzca awansuje na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.