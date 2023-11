Szef TVP Sport nie owija w bawełnę. Te słowa mogą zaboleć Probierza

Niespodziewana informacja dotarła we wtorkowy poranek z Japonii. Urawa Red Diamonds w oficjalnym komunikacie poinformowała, że z końcem 2023 roku Maciej Skorża przestanie pełnić funkcję trenera klubu. - To dla mnie bardzo trudna decyzja, żeby opuszczać tak wspaniały zespół. Podjąłem tę decyzję, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby nadać priorytet mojej rodzinie - wyjaśnił polski szkoleniowiec cytowany w oświadczeniu. Dodał w nim, że w przyszłości wróci jeszcze do klubu.

Po tym oświadczeniu pojawiły się słowa o klasie Macieja Skorży oraz o tym, że byłby idealnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego kandydatura pojawiła się nawet przez chwilę w mediach po odejściu Fernando Santosa, ale ostatecznie dwoma głównymi faworytami zostali Michał Probierz i Marek Papszun. Cezary Kulesza zdecydował się na starego znajomego z Jagiellonii Białystok, z którym podpisał umowę do końca eliminacji mistrzostw świata 2026.

Eksperci zachwyceni Maciejem Skorżą. "Wymarzony"

- Kawał świetnej roboty wykonał w Japonii Maciej Skorża. I zasłużył tam na szacunek. Myślę, że nie ma przesady w określeniu go mianem najlepszego obecnie polskiego trenera. Pytanie brzmi: kiedy trafi do reprezentacji Polski. Bo że w końcu trafi, to pewne - stwierdził redaktor naczelny TVP Sport Sebastian Staszewski.

W odpowiedzi wtórował mu Marcin Borzęcki z Viaplay, który zwrócił jednak uwagę na jeden aspekt. - Na papierze idealny kandydat, ale znów rezygnacja z powodów osobistych niepokoi. Oby wszystko tam się u pana trenera wyprostowało, bo to rzeczywiście wymarzony selekcjoner - napisał.

- Trenerowi Skorży jak zawsze życzę tego co najlepsze, ale po cichu sobie marzę, że przyjdzie taki etap, kiedy to on poukłada ten reprezentacyjny bałagan, bo jest kandydatem najlepszym z możliwych - w podobnym tonie ocenił Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

Maciej Skorża prowadzi Urawę Red Diamonds od 10 listopada 2022 roku. W tym czasie wygrał z klubem Azjatycką Ligę Mistrzów, pokonując w finale saudyjskie Al-Hilal w dwumeczu 2:1. W dotychczasowych 54 meczach pod wodzą Skorży japoński zespół wygrał 23 z nich, 20 zremisował, a 11 przegrał, notując bilans bramek 68:43.