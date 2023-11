Boniek nie owija w bawełnę ws. reprezentacji. "Kompromitacja"

Po fatalnych eliminacjach reprezentacja Polski powalczy o udział w Euro 2024 w barażach. Jeśli się jej poszczęści, uniknie w nich bardzo silnych rywali i będzie mogła powalczyć o awans na przyszłoroczny turniej. Swoje oczekiwania co do występu Polaków wyraził Zbigniew Boniek. Trzeba przyznać, że nie są one przesadnie wygórowane. "Proste marzenie byłego reprezentanta" - napisał w mediach społecznościowych.

