Kibice nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Piłkarskie jaja na meczu Polska - Czechy [WIDEO]

Reprezentacja Polski jedynie zremisowała 1:1 z Czechami w ostatnim meczu el. do Euro 2024, za co spadła na nią fala krytyki. Eksperci brutalnie wypunktowali Biało-Czerwonych i wytknęli im proste błędy, które popełnili w tym starciu. Okazuje się jednak, że w piątkowy wieczór nie tylko piłkarzom przydarzyła się wpadka. W kuriozalny sposób zachował się też sędzia liniowy. "Co on robi?" - zastanawiali się fani.

4 Screen z Agencja Wyborcza.pl i https://twitter.com/FootballLaughss/status/1725832277681209711 Otwórz galerię Na Gazeta.pl