Chorwacja zagra dzisiaj dla Polski. W kraju feta. "Jedziemy po Euro"

Kompromitujące eliminacje Euro 2024 w wykonaniu reprezentacji Polski i przegrana walka o bezpośredni awans z Albanią i Czechami sprawiły, że polska kadra oraz jej kibice muszą oglądać się na innych i liczyć na jak najłatwiejszą drogę w barażach. A okazuje się - przynajmniej na papierze - wymarzona.

Na tę chwilę w pierwszym meczu baraży Polska zagra z Estonią, a w ewentualnym finale zagra z lepszym z pary Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia. Kluczem do takiego scenariusza jest wywalczenie przez Chorwację bezpośredniego awansu we wtorkowym meczu z Armenią.

Chorwaci chcą już awansu na Euro 2024. "Nie możemy zawieść fanów"

Media z Chorwacji określają rywalizację z Armenią, jako piłkarski "D-Day", nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku. - W tym meczu potrzebujemy przygotowanych maksymalnie zawodników. Wszystko zależy od nas i musimy do tego mądrze podejść. Nie możemy zawieść naszych fanów i siebie - stwierdził szkoleniowiec Chorwatów Zlatko Dalić, cytowany przez 24sata.hr w tekście zatytułowanym: "Jedziemy po mistrzostwa Europy". Ten portal podkreśla również, że Chorwaci grają w tym meczu o 9,25 mln euro, które UEFA wypłaca za wywalczenie awansu na turniej w Niemczech.

A kto może zostać bohaterem spotkania w meczu z Armenią? Chociażby Lovro Majer, który przyznał to w rozmowie z Dnevnik Nova TV. - Czy gol na wagę awansu byłby najważniejszy w mojej karierze? Jeśli tak się stanie i strzelę gola, który da nam wyjazd na Euro, to będę mógł go w ten sposób rozpatrywać - powiedział 25-letni pomocnik.

Chorwaci podejmą Armenię na swoim stadionie i z tej okazji wydarzyła się rzecz bezprecedensu. Żaden kibic oraz dziennikarz z kraju gości nie przyjechał ze swoją reprezentacją do Zagrzebia. "Takiego przypadku w najnowszej historii meczów reprezentacji Chorwacji jeszcze nie było" - podkreślił portal gol.dnevnik.hr.

A co się musi dzisiejszego wieczora dokładnie wydarzyć, żeby Chorwaci wywalczyli awans na Euro 2024? Chorwacja o dwa punkty wyprzedza w tabeli Walię, ale z racji gorszego bilansu spotkań bezpośrednich z tą drużyną, to muszą wygrać z Armenią, jeśli w tym samym czasie Walia ogra u siebie Turcję. Jeśli jednak Walijczycy nie dadzą rady Turkom, to niezależnie od wyniku z 95. drużyną rankingu FIFA Chorwacja pojedzie na Euro. Początek obu spotkań o 20:45.