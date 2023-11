O której godzinie mecz Polska - Łotwa? Gdzie oglądać mecz towarzyski? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do Euro 2024 na trzecim miejscu w grupie "E". Do drugich Czechów i pierwszych Albańczyków straciła cztery punkty. Ten wynik oznacza, że o mistrzostwa Europy będzie musiała walczyć w marcowych barażach. Na ten moment rozpocznie zmagania w nich od spotkania z kadrą Estonii.

Mecz towarzyski w przygnębiającej atmosferze. Jak sprzedały się bilety na mecz Polska - Łotwa?

Postawa reprezentacji Polski w meczach eliminacyjnych i jej ostateczna porażka nie zachęcają kibiców do przyjścia na mecz towarzyski z Łotwą. Do tego dochodzi marny klimat wokół polskiej piłki, którego nie polepszają kolejne kompromitacje PZPN-u. Na razie wszystko zapowiada, że sparing będzie organizacyjną klapą. Dotychczasowe dane sprzedażowe wskazują na to, że spotkanie Polska - Łotwa zobaczy ledwie około 40 tysięcy kibiców.

To i tak zaskakująco dużo, gdy do wcześniej wspomnianych problemów dodamy mało zachęcającego rywala. Łotysze to europejski słabeusz, z którym zazwyczaj wygrywamy. Na 15 rozegranych meczów aż 11 zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych, a tylko dwa porażką. Przez wiele lat przegrana z Łotwą 0:1 w eliminacjach do Euro 2004 była największą kompromitacją reprezentacji Polski w historii. To zmieniło się niedawno, gdy Polacy przegrali z Mołdawią 2:3, mimo że do przerwy prowadzili 2:0. Biało-Czerwoni nigdy nie przegrali z niżej notowanym rywalem.

Sparing reprezentacji Polski z Łotwą odbędzie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport oraz Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego meczu w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.