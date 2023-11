Smokowski: Daliśmy komuś wędkę, by potem razem cieszyć się ze złowionych ryb

Tomasz Smokowski to dziennikarz sportowy i komentator piłkarski doceniony m.in. czterema Piłkarskimi Oscarami dla najlepszego komentatora telewizyjnego. W wolnym czasie gra w tenisa ziemnego oraz padla, choć znany jest też ze swojej pasji do biegania i udziału w wielu maratonach. To właśnie bieganie jest jego oczkiem w głowie, i to w tej dyscyplinie od kilku lat wraz z żoną stara się pomagać młodym zawodnikom.

Kacper Sosnowski: Biegasz od dawna, biega też twoja żona, która kilka lat temu założyła Fundację Zdrowy Ruch. Kto jest więc większym fanem biegania i zdrowego stylu życia - ty czy Ada?

Tomasz Smokowski: Przesiąkamy swoimi pasjami. Ja zacząłem biegać maratony, a potem wciągnąłem Adę. Dla nas to kapitalny sposób na zwiedzanie świata. Dla maratonów jeździliśmy od Nowego Jorku przez Tokio po Rovaniemi na kole podbiegunowym. Biegi były i są pretekstem do tego, by zobaczyć kilka fajnych miejsc. Naturalną koleją rzeczy były więc dla nas zawody na jedną milę, które zaczęliśmy organizować. 1MILA to impreza, która propaguje bieganie, impreza komercyjna. Cały czas mieliśmy jednak w głowie pomysł, by zrobić coś pro bono dla młodych ludzi, młodych biegaczy. Ja jestem dziennikarzem sportowym od dwudziestu paru lat, zdaję sobie sprawę, jakie są w Polsce realia. Wiem, w jakich sportach się przelewa, a w których zawsze wszystkim na wszystko brakuje. To dlatego lekkoatletyka, którą sami uprawialiśmy, stała się naszym oczkiem w głowie.

I uznaliście, że razem chcecie jej pomóc.

To w pewnym stopniu było nawet nieco egoistyczne. Zamarzyło nam się, że jak będziemy kiedyś w telewizji oglądali jakieś mistrzostwa czy igrzyska z udziałem Polaków, to zobaczymy na nich zawodnika, do którego sukcesu też się w jakimś stopniu przyczyniliśmy i coś dla niego zrobiliśmy. Może też nawet skłoniliśmy, by o to mistrzostwo walczył? W dobrym i trudnym momencie daliśmy komuś wędkę, by potem wraz z nim cieszyć się ze złowionych ryb. Ta wędka to też ważny symbol, bo pomagamy tej grupie wiekowej, w której zaczyna się największy odpływ dzieciaków uprawiających lekkoatletykę.

W lekkoatletyce to 16-latkowie?

Mniej więcej, ale to naturalny proces, nie tylko w świecie lekkiej atletyki, lecz także ogólnie w sporcie. To czas, kiedy kończy się podstawówkę, idzie do kolejnej szkoły. W głowie są wtedy spotkania towarzyskie i inne atrakcje. Młody człowiek częściej zastanawia się wtedy nad zajęciem, które będzie dawało mu w przyszłości pieniądze. Trzeba mieć naprawdę sporo determinacji, żeby pozostać w sporcie. Nawet w przypadku kogoś, kto miał dobre wyniki, bo przecież trudno realnie założyć takiemu nastolatkowi, że niedługo będzie mistrzem świata i z biegania będzie w stanie się utrzymać. Tym bardziej że to na razie on ponosi w związku ze swoją pasją koszty.

Rozumiem, że program "Wybiegaj w przyszłość" ma zatrzymać w sporcie i wesprzeć zdolnych nastolatków. Skąd wiecie na kogo postawić, komu pomóc? Zgłaszają się do was różni biegacze.

To proces, w który zaangażowanych jest kilka osób. Moja żona, ja, ale też osoby tworzące fundację Zdrowy Ruch, która organizuje 1MILĘ i realizuje program "Wybiegaj w przyszłość". To Magda Sołtys i Paulina Kalinowska, ale jest też z nami Marek Plawgo (medalista mistrzostw świata i Europy w biegu na 400 m przez płotki - red.).

Bardzo dokładnie analizujemy ankiety od uczestników. W nich są informacje o samych kandydatach, ale też to, jak sobie radzą w szkole, jaka jest ich sytuacja materialna. Później punktujemy sobie te rzeczy. Oczywiście, ważne są też dotychczasowe dokonania oraz talent i perspektywy sportowe. Tu bardzo pomaga nam Marek Plawgo, który angażuje się w proces sprawdzania tych osób. Potrafi podzwonić po różnych trenerach, podpytać o kandydatów na poziomie lokalnym. Robi też rozeznanie co do samych trenerów, z którymi współpracują młodzi biegacze. Dzięki temu o tych, na których chcemy postawić, wiemy sporo. Zaznaczę też ważną dla nas rzecz. My chcemy nie tylko dołożyć cegiełkę na drodze rozwoju tych sportowców, lecz także pomóc w ich wychowaniu.

Ile osób ostatecznie dostaje wsparcie i na czym ono polega?

Program się rozwija, najpierw mieliśmy tych stypendiów kilka, teraz jest ich dwanaście. Pozyskujemy sponsorów tak, by systematycznie tę liczbę zwiększać. Zdajemy sobie sprawę, że i tak na ostatnim etapie kwalifikacji do stypendium odpada sporo zdolnych ludzi, ale nie mamy budżetu z gumy. Liczba zgłoszeń idzie w setki. Widzimy, że program stał się rozpoznawalny. Pewnie też dlatego, że niestety niewiele jest programów stypendialnych dla biegaczy.

Wasza pomoc na jednego stypendystę wynosi od 600 do 1000 złotych miesięcznie w zależności od wieku sportowca. Tak przez 10 miesięcy.

To nie wydają się duże pieniądze, ale one też dobrze pokazują, jak niewiele trzeba, by popchnąć tę dyscyplinę do przodu. My to sobie dobrze zanalizowaliśmy. Takie kwoty na tym etapie biegania pomagają i zupełnie wystarczają, by dobrze funkcjonować i notować postęp. Dodam, że potem w praktyce wygląda to tak, że to nasi stypendyści ze swoimi trenerami wnioskują, na co chcieliby przeznaczać stypendia. My to opiniujemy i zatwierdzamy. To są zwykle odżywki, obozy, fizjoterapia. Oprócz stypendium nasi podopieczni dostają komplet strojów od naszego sponsora technicznego. Zapewniamy im też pomoc specjalistów oraz warsztaty online z psychologiem sportu, dietetykiem, człowiekiem od social mediów, który opowiada im, jak budować swoją markę, by być też ciekawą i wiarygodną osobą, a przy tym zawodnikiem atrakcyjnym dla sponsorów. Takie wykłady czy spotkania dostępne są dla wszystkich na naszym YouTubie.

W 2023 roku macie na koncie 15 rekordów Polski, tzn. rekordów, które zdobyli stypendyści poprzedniej edycji programu...

Fajnie to brzmi, że my mamy rekordy. Ja tam żadnego nigdy nie pobiłem, ale oczywiście z każdego wybieganego przez naszych stypendystów się cieszyłem i byłem z niego dumny.

Było do tego sporo okazji, niektóre szczególne. Np. wasza podopieczna Zuzanna Wiernicka zdobyła wicemistrzostwo Europy U-20 na dystansie 3000 metrów, choć jest w niższej kategorii wiekowej. Śledziłeś te i inne sukcesy?

Takie zawody młodzieży nie są pokazywane w telewizji, ale są z nich prowadzone transmisje online. My to wszystko oglądamy, zresztą naszych stypendystów traktujemy trochę jak nasze dzieci, mamy z nimi znakomity kontakt. Paulina Kalinowska, koordynatorka Programu, jest z nimi w codziennym kontakcie.

A co do tego śledzenia ich rywalizacji w internecie to jest trochę tak jak z interesowaniem się Łukasza Piszczka jego drużyną z Goczałkowic, gdy na kadrze siedział wpatrzony w telefon i przeżywał mecz swego klubu. Ja mam podobnie z naszymi biegaczami. Kilka razy w roku się z nimi spotykamy. Oni przyjeżdżają choćby na organizowaną przez nas w Warszawie i Poznaniu 1MILĘ, gdzie traktowani są jak gwiazdy. Organizujemy dla nich biegi pokazowe, robimy wywiady, zachęcamy do robienia sobie z nimi zdjęć, bo to przecież mogą być przyszłe gwiazdy naszego sportu. Przygotowujemy ich też medialnie do - mam nadzieję - przyszłych pięknych karier.

Aplikować po wasze stypendium można do końca listopada. Podkreślmy, że to jest program i pomoc dla młodych ludzi, którzy już biegają, rywalizują i chcą z tym związać swoją przyszłość.

Tak, liczymy, że takich osób będzie coraz więcej. Bieganie jest najprostszym sportem świata: wymaga trampek i koszulki, i już można się w nie wkręcić. Z drugiej strony nie jest najbardziej pociągającą i budzącą zainteresowanie dyscypliną wśród młodych ludzi, ale także u sponsorów, którzy mogliby im pomóc. Niestety mam wrażenie, że nawet ostatnie sukcesy naszej fantastycznej sztafety dziewczyn, Aniołków Matusińskiego czy Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego nie spowodowały boomu na lekką atletykę. To nie działa tak jak choćby w skokach narciarskich. Mam nadzieję, że uda się zrobić coś, by ten trend zmienić. Mam nawet pomysł, by królowa sportu była atrakcyjniejsza dla kibiców, zawodników i widzów w telewizji. Wykonałem w tej sprawie parę kroków i dalej nad tym pracuję. Może będzie się okazja niedługo czymś pochwalić.

Rekrutacja do Programu "Wybiegaj w Przyszłość" obywa się na www.FundacjaZdrowyRuch.pl