Katastrofa. Tak wygląda ostateczna tabela "polskiej" grupy el. Euro 2024

Przed rozpoczęciem eliminacji do Euro 2024 to reprezentacja Polski była faworytem do bezpośredniego awansu. Trafiła do grupy marzeń i bez problemu miała pokonać Czechy, Albanię, Mołdawię oraz Wyspy Owcze. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Biało-Czerwoni wygrali zaledwie trzy z ośmiu spotkań, zdobywając łącznie tylko 11 punktów. To nie wystarczyło, by bezpośrednio awansować na imprezę w Niemczech. Ostatnich nadziei pozbawił ich remis 1:1 z piłkarzami Jaroslava Silhaviego i już tylko w roli widza mogli spoglądać na ostatnie, poniedziałkowe mecze, które zadecydowały o kolejności w grupie.

Czesi dołączają do Albańczyków i jadą na Euro 2024. Oto tabela "polskiej grupy" po ostatnich meczach

Już na kolejkę przed końcem eliminacji awans na Euro zapewniła sobie Albania. W związku z tym do ostatniego spotkania mogła podejść, jak na zasadzie sparingu. Tym bardziej że mierzyła się z Wyspami Owczymi. Finalnie mecz nie porwał i zakończył się bezbramkowym remisem.

Nadal nie wiadomo było, która z reprezentacji zajmie drugie miejsce w tabeli i bezpośrednio awansuje na Euro. O tym miał zadecydować bezpośredni mecz Czechów z Mołdawianami. W lepszej sytuacji była pierwsza z drużyn. To ona plasowała się na drugiej lokacie z dorobkiem 12 punktów. Do zakwalifikowania się na turniej wystarczył jej tylko remis. W związku z tym to na Mołdawii była większa presja, której ostatecznie zespół nie udźwignął.

Piłkarze Silhaviego byli aktywniejsi i kreowali więcej groźnych akcji pod bramką rywali. Starania przyniosły efekt już w 14. minucie, kiedy to piłkę w siatce umieścił David Doudera. Z kolei w drugiej połowie na 2:0 podwyższył Tomas Chory. Ostateczny cios zadał z kolei Tomas Soucek.

Tym samym to reprezentacja Czech wygrała 3:0 i zajęła drugie miejsce w grupie E. To właśnie nasi południowi sąsiedzi razem z Albanią awansowali na Euro 2024. Na trzecim miejscu ostatecznie rywalizację zakończyła Polska. Czwarta była Mołdawia, a piąte Wyspy Owcze, którym nie udało się odnieść zwycięstwa w eliminacjach. Zanotowały jednak dwa remisy, co również należy uznać za sukces.

Tabela "polskiej grupy" na koniec eliminacji do Euro 2024

Albania - 15 pkt, 4 zwycięstwa, 3 remisy, 1 porażka, bramki 12:4 Czechy - 15 pkt, 4 zwycięstwa, 3 remisy, 1 porażka, bramki 12:6 Polska - 11 pkt - 3 zwycięstwa, 2 remisy, 3 porażki, bramki 10:10 Mołdawia - 10 pkt, 2 zwycięstwa, 4 remisy, 2 porażki, bramki 7:10 Wyspy Owcze - 2 pkt, 0 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, bramki 2:13

Mimo że Polska nie awansowała na Euro po eliminacjach, to nadal ma szansę na udział w imprezie. Wszystko będzie zależało od występu kadry w dwustopniowych barażach. Te odbędą się w marcu. O tym, z kim Biało-Czerwoni powalczą o udział w turnieju, przekonamy się już 21 listopada. Tego dnia odbędą się ostatnie mecze eliminacji. Tego dnia piłkarze Michała Probierza zagrają też sparing z Łotwą. Początek o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.