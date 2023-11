Kamil Grosicki wskazał swojego następcę w reprezentacji. "Szaleństwo" [WIDEO]

Reprezentacja Polski skompromitowała się w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Polacy nie awansowali z grupy i m.in. przegrali na wyjeździe z Mołdawią 2:3, a u siebie zremisowali 1:1. W efekcie w ośmiu spotkaniach zdobyli zaledwie jedenaście punktów i zajęli dopiero trzecie miejsce. Wyprzedzili tylko Mołdawię i Wyspy Owcze.

Nie ma wątpliwości, że reprezentację Polski czekają zmiany w składzie. W ostatnim, zremisowamym meczu eliminacyjnym z Czechami 1:1 jednym z najlepszych zawodników był 35-letni Kamil Grosicki. To właśnie on był też gościem Dominika Wardzichowskiego, dziennikarza Sport.pl w programie Sport.pl LIVE. Co Grosicki powiedział o skrzydłowych reprezentacji Polski?

- Mamy zdolnych skrzydłowych: Kamiński, Skóraś. Ten drugi bardzo podoba mi się jako piłkarz. Kamiński bardziej przypomina mi Kubę Błaszczykowskiego, a Skóraś mnie - szaleństwo, grę jeden na jeden. Mam nadzieję, że to będą skrzydłowi, którzy dadzą kibicom dużo radości, przynajmniej tyle ile dałem ja i Kuba. Młodym zawodnikom mówię, żeby się rozwijali, ale ja jeszcze z tej sceny nie schodzę - powiedział Kamil Grosicki.

