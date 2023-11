Robert Lewandowski ostatnich miesięcy z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Zarówno jeśli chodzi o grę w FC Barcelonie, jak i w reprezentacji Polski. Lewandowski zawiódł też w ostatnim meczu eliminacyjnym do przyszłorocznego Euro, zremisowanym u siebie z Czechami 1:1. - Wybór Michała Probierza, który postawił w ataku na Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego, w pełni się bronił. Ale tym razem duet napastników zawiódł. Lewandowski rozkładał bezradnie ręce, zamiast stwarzać strzeleckie okazje, a Świderski mecz zamiast na boisku skończył w szpitalu - pisał o nim Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Grosicki ocenia Lewandowskiego. "Robert pewnie sam wie..."

Teraz o aktualnej sytuacji Roberta Lewandowskiego wypowiedział się Kamil Grosicki, który był gościem Dominika Wardzichowskiego, dziennikarza Sport.pl w programie Sport.pl LIVE.

- Robert pewnie sam wie, czy zagrał dobrze, czy źle, bo analizuje swoją grę. W ostatnich miesiącach na niego spada duża fala krytyki jeśli chodzi o reprezentację. On wie, że może liczyć na moje wsparcie. Jak gramy razem, staram się mu stworzyć sytuację. Robert jest legendą polskiej piłki i wiedział, że przyjdzie słabszy moment o grę w reprezentacji. Jak będą słabsze wyniki, to zawsze kibice i dziennikarze będą uderzać w lidera i kapitana. Wiem, co on przeżywa - powiedział Grosicki.

We wtorek Polacy zagrają ostatni mecz w tym roku - zagrają sparing u siebie z Łotwą. Początek o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

