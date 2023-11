Eksperci nie mają wątpliwości. Najwyższy czas. Probierz musi to zrobić. Jak Santos

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach nie przechodzi najlepszego okresu w swojej piłkarskiej karierze. Polski napastnik był kwestionowany w FC Barcelonie, ale na chwilę uciszył dyskusje po dublecie przeciwko Deportivo Alaves (2:1). Jednak po tym przyszły mecze reprezentacji Polski i całkowicie bezbarwny występ przeciwko Czechom w zremisowanym 1:1 spotkaniu w ubiegły piątek.

"W pierwszej połowie oddał dwa strzały, ale obie próby zostały zablokowane. W 55. minucie mógł się zrehabilitować, ale zmarnował dobrą okazję, gdy nieudolnie próbował przelobować bramkarza. Trafił w bramkę dopiero w 78. minucie z rzutu wolnego, ale ten strzał nie miał prawa zaskoczyć golkipera gości. Słabiutki mecz kapitana" - tak występ Lewandowskiego przeciwko Czechom ocenił Antoni Partum ze Sport.pl.

Robert Lewandowski powinien być zmieniany wcześniej? Eksperci nie mają wątpliwości

Gra Lewandowskiego w tym spotkaniu była szeroko analizowana i krytykowana. W poniedziałek tą kwestią zajęli się eksperci w programie "Misja Futbol". Nie zabrakło tam opinii, że 35-latek nie powinien już rozgrywać kompletu minut w narodowych barwach.

- Myślę, że dożyliśmy do czasów, kiedy selekcjoner nie może się bać powiedzieć Robertowi: "Słuchaj, ty zejdziesz w 70. minucie, wejdzie ktoś za ciebie". Oczywiście to wymaga rozmowy. Trzeba z nim usiąść i porozmawiać. Fernando Santos potrafił posadzić na ławce Cristiano Ronaldo - ocenił Łukasz Olkowicz.

Podobną opinię wygłosił Piotr Żelazny, który ostatnio znalazł się na punkcie kolizyjnym z PZPN-em. - To jest kwestia tego, żeby dogadał się selekcjoner z Lewandowskim. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski też zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest ponad reprezentację - ocenił ekspert Viaplay, dodając, że po 70 minutach walki z obrońcami mógłby za niego wejść zawodnik z ławki, który byłby w pełni sił.

- Pewne rzeczy przechodzą, mijają po prostu. Michael Jordan też musiał pójść do Washington Wizards. On już nie będzie tym Robertem Lewandowskim, on to też doskonale wie. Czas działa na niekorzyść. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ja też kiedyś miałem włosy - w ten sposób humorystycznie do dyskusji podszedł Dariusz Szpakowski.

Być może pewien element związany ze zmianą Lewandowskiego w trakcie meczu będzie można zobaczyć we wtorkowym meczu reprezentacji Polski, gdy ta zmierzy się towarzysko z Łotwą. Początek tego spotkania o 20:45, a relację będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.