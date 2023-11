Stanął w obronie Lewandowskiego. "Powinniśmy krytykować reprezentację"

Reprezentacja Polski zawiodła w eliminacjach do Euro 2024. W ośmiu meczach zdobyła tylko 11 punktów i nie wywalczyła bezpośredniego awansu na turniej. W tej chwili trudno znaleźć jakiekolwiek powody do optymizmu przed marcowymi barażami.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Kamil Kosowski ocenił reprezentację Polski. Wymowne słowa o Robercie Lewandowskim

W "Przeglądzie Sportowym" postawę drużyny narodowej ostro podsumował Kamil Kosowski. "To były zawstydzające dla nas eliminacje. W przeszłości potrafiliśmy sprawić niespodziankę w meczach z mocnymi rywalami, gdy nie byliśmy faworytami. Tym razem to Albańczycy i Czesi dali nam lekcję futbolu" - napisał.

W trakcie kwalifikacji Polacy byli wyjątkowo nieskuteczni. Ich najlepszym strzelcem był Robert Lewandowski, zdobywca trzech bramek. Jak na niego jest to słaby wynik, lecz zdaniem Kosowskiego nie można mieć do niego aż tak dużych pretensji. To dlatego, że nie był właściwie wykorzystywany przez selekcjonerów i drużynę.

"Powinniśmy krytykować reprezentację za to, jak funkcjonuje z 'Lewym' i jak radzi sobie bez niego. Gdy zespół jest w pełni ustawiony pod dogrywanie piłki do Lewandowskiego w polu karnym, to wszystko jest w porządku. Kiedy drużyna ma mieć różne funkcje, to nasz kapitan nie jest już jednostką wybitną. Wtedy musi uciekać z 'szesnastki' rywala, jest niewidoczny, przez co kibice mają do niego pretensje. Sztab reprezentacji powinien wybrać, czy chce ustawiać grę pod Lewandowskiego, a jeżeli nie, to musi się zastanowić, jak kadra będzie wyglądała bez niego" - ocenił.

Kamil Kosowski o meczu z Czechami. Wskazał, czego zabrakło

46-latek wrócił też do piątkowego spotkania z Czechami (1:1). Docenił Michała Probierza za to, że Polacy potrafili przeciwstawić się rywalom, a przez pewien czas nawet dominowali. Nie odstawali także pod względem fizycznym oraz mentalnym, ale i tak czegoś zabrakło. "Niestety nie tylko te cechy grają. Zatraciła się przede wszystkim jakość" - zaznaczył.

Reprezentacja Polski ostatni mecz w tym roku rozegra 21 listopada, a jej rywalem w starciu towarzyskim będzie Łotwa. Natomiast baraże o Euro 2024 odbędą się w marcu przyszłego roku.