Medalista MŚ punktuje Probierza. Wytknął mu błąd. "Trudno to racjonalnie wyjaśnić"

Za reprezentacją Polski kompletnie nieudane eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W piątek Biało-Czerwoni rozegrali ostatni mecz w kwalifikacjach przeciwko Czechom 1:1. W ośmiu meczach kadra zdobyła zaledwie 11 punktów i straciła szanse na bezpośredni awans na imprezę w Niemczech. Wiosną nasz zespół czekają baraże. Nic więc dziwnego, że na kadrę spadła fala krytyki.

Listopadowe powołania Michała Probierza wzbudziły dużo emocji. Nie zabrakło sensacyjnych decyzji. Jedną z nich było pominięcie Arkadiusza Milika. Probierz wybrał innych napastników: Buksę, Lewandowskiego i Świderskiego. Do kadry wrócił też Jan Bednarek, który w meczu z Czechami grał obok Pawła Bochniewicza i Jakuba Kiwiora, co pokazuje, że personalnie formacja defensywna zostanie mocno zmieniona w porównaniu do poprzednich starć.

Brązowy medalista z mundialu w Hiszpanii punktuje Probierza. "Trudno to racjonalnie wyjaśnić"

Wybory personalne Probierza ocenił brązowy medalista mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, Waldemar Matysik, w rozmowie z "TVP Sport". - Selekcjoner zaskoczył składem. Z obrońców został tylko Jakub Kiwior. Na pierwszym zgrupowaniu nie było Jana Bednarka i Pawła Bochniewicza, a w meczu z Czechami od razu wskoczyli do wyjściowej jedenastki. Nie mówię, że to źle, bo obaj zagrali przyzwoicie. Trener Probierz niedawno objął kadrę i stara się szukać różnych rozwiązań. To akurat dobrze, że próbuje czegoś innego, nowego, a nie powiela wybory poprzedników - powiedział.

Były reprezentant Polski nie rozumie, dlaczego Sebastian Szymański w meczu z Czechami na boisku pojawił się dopiero w 85. minucie. - Z doliczonym czasem zagrał jedenaście minut… Jeśli już został na ławce, to chociaż wydawałoby się, że będzie pierwszym zmiennikiem. Tymczasem był ostatnim... Trudno to racjonalnie wyjaśnić, bo skoro musieliśmy za wszelką cenę wygrać, to Szymański bezdyskusyjnie powinien być w składzie. Po prostu dostał za mało czasu, żeby coś zmienić - dodał.

W marcu czekają nas baraże. Matysik nie podchodzi do nich optymistycznie. Jeżeli w marcu podczas barażów nadal będziemy się tak prezentować to o awans będzie bardzo trudno. Nawet, jeśli jakimś cudem go wywalczymy to na turnieju w Niemczech nie mamy czego szukać. Wtedy lepiej nie jechać na Euro i spokojnie budować zespół na kolejne eliminacje - zakończył.

Reprezentacja Polski zakończy listopadowe zgrupowanie meczem towarzyskim z Łotwą. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45.