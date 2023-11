To dlatego reprezentacja Polski nie awansowała na Euro? To nie była tylko słaba forma

Eliminacje Euro 2024 dla reprezentacji Polski już się skończyły. Ekipa prowadzona przez Fernando Santosa, a potem przez Michała Probierza zaliczyła w nich tragiczny występ. Nie potrafiła ani razu wygrać z Czechami, ani nawet ze 157. w rankingu FIFA Mołdawią. Choć jej rywale mają do rozegrania jeszcze jedną kolejkę, już wiadomo, że Polska będzie musiała szukać szczęścia w barażach. Jego brak w ostatnim czasie mógł być bardziej dotkliwy niż sama dyspozycja naszych piłkarzy.

Polska powinna jechać na Euro 2024. Statystyki mówią wszystko. Co za pech

Jak podał profil "O Futbolu Statystycznie" na platformie społecznościowej X, uwzględniając tylko czynnik oczekiwanych goli (expected goals, xG) Polska zajęłaby pierwsze miejsce w grupie, a z awansu cieszyłaby się zaraz po meczu z Czechami. Ale czym właściwie jest to xG? To parametr, określający jak często w danym meczu drużyna powinna trafiać do siatki. Oblicza się go na podstawie wypracowanych sytuacji podbramkowych w trakcie gry. Wcześniej na bazie setek tysięcy strzałów z różnych pozycji ustalono, jak statystycznie często padają bramki w danych sytuacjach.

Statystyki reprezentacji Polski z ostatnich eliminacji są wręcz zatrważające. Od razu rzuca się w oczy, że nasza drużyna miała niesamowitego pecha pod własną bramką. W sumie w całych rozgrywkach straciła aż 10 goli. A ile wynosi wskaźnik xG? Raptem 4,87. Oznacza to, że rywale powinni nam ich strzelić połowę mniej. Wykazali się jednak wyjątkową skutecznością.

Polska mogła być pierwsza w grupie. Albania strzelała ponad stan

Według tych obliczeń Polacy sami również powinni zdobyć więcej bramek, choć tu różnice są mniejsze. Nasz dorobek wynosi 10, a wskaźnik xG 12,12 i jest najwyższy w całej stawce. A jak omawiany czynnik przekładałby się na tabelę? Suma oczekiwanych punktów w naszym przypadku wynosi 15,8. Z takim wynikiem zajmowalibyśmy teraz pierwsze miejsce w grupie. Po ostatnim meczu mogliby nas wyprzedzić Czechy. Awans mielibyśmy jednak zagwarantowany, ponieważ trzecia Albania miałaby do odrobienia ponad sześć punktów.

To właśnie Albańczycy byli bardziej skuteczni, niż wynikałoby to ze statystyk. W sumie strzelili 12 goli, podczas gdy liczba oczekiwanych bramek wynosiła 6,09. W tabeli mają zaś 14 punktów (a nie przewidywane 9,2) i jako jedyny zespół w naszej grupie już zapewnili sobie grę w turnieju w Niemczech.