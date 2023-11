Tego kamery TV nie wychwyciły. Niezwykłe zachowanie Bednarka. Po prostu hit [WIDEO]

Nie milkną echa piątkowego meczu reprezentacji Polski, która zremisowała 1:1 z Czechami. Dla Biało-Czerwonych taki wynik oznaczał koniec marzeń o awansie bezpośrednim na mistrzostwa Europy. Wiosną nasz zespół zagra w barażach. Wśród potencjalnych rywali naszej kadry znajduje się dziś m.in. Estonia.

Jan Bednarek naprawdę to zrobił. Niecodzienne zachowanie reprezentanta Polski

Podczas starcia z Czechami nie brakowało dziwnych i kuriozalnych zachowań reprezentantów Polski. Jedno z nich powoli staje się prawdziwym hitem sieci. Mowa o tym, co zrobił w drugiej połowie Jan Bednarek. "On jest niesamowity" - piszą internauci.

O co dokładnie chodzi? Kiedy Biało-Czerwoni przygotowywali się do wykonania jednego z bezpośrednich rzutów wolnych na bramkę, a golkiper Czechów Jindrich Stanek ustawiał mur, Jan Bednarek... próbował utrudnić bramkarzowi instruowanie swoich kolegów. Stoper podszedł do Stanka, ustawił się tuż przed nim i zasłaniał mur.

To nie jedyne dziwne zachowanie Jana Bednarka przeciwko Czechom. Była 65. minuta spotkania kiedy zawodnik Southampton walczył o piłkę z Tomasem Souckiem. Polak pojedynek wygrał, a Czech padł na murawę. Polski defensor chciał oddalić zagrożenie i wybił futbolówkę. I choć cel zrealizował, to przy okazji poturbował rywala. Uderzając w piłkę zahaczył korkami o twarz Soucka, a na jego głowie pojawiła się krew. Na szczęście dla Polaków obrońca nie obejrzał czerwonej kartki.

Przed reprezentacją Polski już tylko jeden mecz w tym roku. We wtorek 21 listopada nasz zespół zmierzy się towarzysko z Łotwą. Pierwszy gwizdek o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.