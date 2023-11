Probierz zwrócił się do kibiców. Ważny apel przed meczem z Łotwą

Za reprezentacją Polski beznadziejne eliminacje do Euro 2024. Wszystko zaczęło się od beznadziejnych wyników pod wodzą Fernando Santosa. Z kolei w październikowych starciach, a także ostatnim meczu z Czechami drużynę poprowadził już Michał Probierz. Selekcjoner będzie przygotowywał także naszą kadrę do wiosennych baraży.

Michał Probierz zabrał głos. Wymowny wpis selekcjonera

Po piątkowym meczu z Czechami trwała pewnego rodzaju cisza medialna. Ani w sobotę, ani w niedzielę nie odbyła się bowiem oficjalna konferencja prasowa kadry. Dopiero w niedzielę wieczorem Michał Probierz zabrał głos, publikując na platformie X wpis. A rozpoczął go od podziękowań. "Dziękuje za wiele miłych słów wsparcia oraz wiary, że stworzy się zespół na miarę gry o awans na ME" - czytamy.

Selekcjoner zwrócił się też z pewnym apelem do kibiców. "Wierzę, że będzie jeszcze wiele pięknych chwil z tą reprezentacją. Zapraszam na Łotwę i początek etapu przygotowań do meczów o awans" - dodał.

Teraz przed kadrą już przygotowania do baraży, a ich pierwszym etapem będzie mecz towarzyski z Łotwą. Niestety kibice nie pojawią się tłumnie na Stadionie Narodowym. Na trybunach zasiądzie około 35-40 tysięcy fanów, czyli do kompletu będzie daleko. Z pewnością wpływ na to mają wyniki naszej drużyny narodowej, ale też ceny wejściówek.

Spotkanie z Łotwą zaplanowano na wtorek 21 listopada na godzinę 20:45. Z kolei baraże do Euro 2024 odbędą się wiosną. Polacy wciąż nie są pewni, z kim w nich zagrają.