Boniek już raz rzucił klątwę na reprezentację Polski. Teraz znów to zrobił

Reprezentacja Polski ma za sobą fatalne eliminacje do Euro 2024. Wszystko zaczęło się od porażki z Czechami 1:3 za kadencji Fernando Santosa, a skończyło remisem 1:1 z tym samym zespołem. W międzyczasie Biało-Czerwoni zdołali wygrać dwukrotnie z Wyspami Owczymi, a także pokonać Albanię i zremisować z Mołdawią. Wiosną nasz zespół czekają baraże.

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. Polska kadra ma kryzys

Zdaniem Zbigniewa Bońka Polska może mówić o sporym szczęściu wynikającym z zagwarantowanego miejsca uczestnikom Ligi Narodów w barażach. - Liga Narodów dała nam możliwość "znalezienia złotej rybki". My możemy na te Euro pojechać, ale to, co będzie działo się w meczu Ukraina - Italia jest dla nas ważne. Jeśli Italia przegra ten mecz, to baraże mamy z Włochami we Włoszech. Na dzień dzisiejszy to byłoby zadanie bardzo trudne. Jeśli Włosi zremisują lub wygrają, to baraże okażą się ciekawe. Pierwszy mecz zagramy prawdopodobnie z Estonią - analizował na kanale "Prawda Futbolu".

Były prezes PZPN ocenił też, że nasza grupa eliminacyjna była najłatwiejszą w historii. Padły też słowa o kryzysie. - Czasami jak ktoś jest na zakręcie, a my jesteśmy na zakręcie, to czasami jakieś pozytywne wyniki potrafią pewne rzeczy odmienić. Dzisiaj nie chciałbym szukać optymizmu. Zawaliliśmy sromotnie te eliminacje. W przeszłości ani w przyszłości nie będzie takiej grupy, która była "easy". Można było ją spokojnie przejść. Mamy kryzys pokoleniowy. Jest sto tysięcy argumentów. To, co jest najistotniejsze, graliśmy na Stadionie Narodowym, i nie potrafiliśmy wygrać - przyznał.

- Ta grupa dała nam szansę grać dwa mecze na koniec u siebie. Wystarczyło dwa razy wygrać 1:0. Myśmy tego nie osiągnęli. Ciężko jest mówić pozytywnie - dodał.

Czy słowa Bońka okażą się prorocze, niczym pamiętna "klątwa z Guadalajary"? Przypomnijmy, że na mistrzostwach świata w 1986 roku Polska dotarła do 1/8 finału, a grający wtedy w kadrze Boniek w jednej z rozmów z Dariuszem Szpakowskim wyznał, że w kolejnych latach dojście do tego etapu mundialu będzie sukcesem. "Zibi" się nie pomylił - dopiero w 2022 roku Biało-Czerwoni wyszli z grupy. Teraz Boniek wieszczy zaś kryzys pokoleniowy i kto wie, czy znów nie będzie "prorokiem".

We wtorek reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w 2023 roku. Na Stadionie Narodowym zmierzy się towarzysko z Łotwą. Początek o 20:45.