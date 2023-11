Brutalne słowa o reprezentacji Polski. "Jak szczur w śmietnik"

Albania, Czechy, Mołdawia, Wyspy Owcze - w powszechnej opinii awans z grupy był pewny, a Polska była faworytem do końcowego zwycięstwa. Nikt nie spodziewał się, że ostatecznie eliminacje mogą zakończyć się nawet zajęciem przedostatniego miejsca - a żeby tak się stało, to wystarczy, że w poniedziałek 20 listopada Czesi zremisują lub przegrają z Mołdawią.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Polacy awansują na Euro 2024? "Możemy tam wpełznąć jak szczur w śmietnik"

Mimo tak fatalnej gry w eliminacjach Biało-Czerwoni wciąż mogą awansować na turniej finałowy. Wystarczy, że wygrają marcowe baraże. Oczywiście jest to ścieżka, której nikt się nie spodziewał, gdy kadrę obejmował Fernando Santos, ale z którą PZPN był już pogodzony, gdy zatrudniał Michała Probierza.

Kadencja szkoleniowca, którego wybrał Cezary Kulesza, na razie nie przywróciła nadziei kibicom. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze (2:0) i zremisowali u siebie z Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1). Zwycięstwa we wszystkich meczach dałyby awans, ale Polsce pozostały już jedynie baraże.

Dziennikarz Leszek Milewski w programie Meczyków stwierdził, że wywalczenie w nich promocji na Euro 2024 będzie niczym wpełznięcie szczura do śmietnika. - Potrzebowaliśmy zwycięstwa, a to Czesi trzykrotnie w doliczonym czasie nam zagrozili. To jest komedia. Jak słucham tej dyskusji, że możemy awansować przez baraże... A po co my się mamy pchać na to EURO? My już nie możemy awansować na mistrzostwa, możemy tam wpełznąć jak szczur w śmietnik. Nie awansujemy już z godnością - stwierdził dziennikarz.

Brutalna ocena reprezentacji Polski. "Jesteśmy inspiracją dla kambodżańskiego futbolu"

Wrócił też pamięcią do pierwszego meczu z Wyspami Owczymi. Polacy za kadencji Fernando Santosa wygrali 2:0, ale było to zwycięstwo odniesione w bardzo słabym stylu. Pierwszy gol padł dopiero w 73. minucie, gdy Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny.

- Ta reprezentacja ma obraz 37-letniego budowlańca z Wysp Owczych, który na Narodowym wkręca w ziemię Tomasza Kędziorę. Kambodżańscy kibice przed meczem z Pakistanem, aby się zainspirować, wrzucali za przykład mecz Mołdawia - Polska. "Zobaczcie, Mołdawia, 160. drużyna w rankingu FIFA, a pokonała Polskę". Jesteśmy inspiracją dla kambodżańskiego futbolu. To jest sukces polskiej piłki w 2023 roku - ocenił.

Mecz, o którym mowa był rozgrywany w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Kambodża w październiku zagrała z Pakistanem dwa spotkania. Pierwsze zremisowała 0:0, drugie przegrała 0:1. Wygląda więc na to, że inspiracja Polakami nie zadziałała.

Biało-Czerwoni szykują się obecnie do meczu towarzyskiego z Łotwą. Spotkanie na Stadionie Narodowym zaplanowane jest na wtorek 21 listopada o godzinie 20:45. Dzień po tym, gdy zostanie rozegrany mecz Czechy - Mołdawia, który zadecyduje o ostatecznej pozycji polskiej kadry w grupie eliminacyjnej.