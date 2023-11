Dziennikarz nie zostawił suchej nitki na Lewandowskim. Brutalna ocena

Robert Lewandowski rozczarował w eliminacjach do Euro 2024. Kibice wierzyli, że będzie on pewnym punktem drużyny i pomoże jej wyjść z opresji, co czynił w przeszłości. Tak się nie stało, a oficjalne statystyki UEFA budzą przerażenie. Kapitan oddał zaledwie 22 strzały w sześciu meczach o stawkę, ale tylko sześć z nich skierował w światło bramki. Z tych akcji zdobył trzy gole. Nie wspierał też kolegów w okolicach jedenastki - zaliczył zaledwie jedną asystę. Szczególnie nieporadny był w meczu z Czechami (1:1), o czym pisały media naszych południowych sąsiadów. "Choć kilka razy przyspieszył grę, to więcej piłek stracił, niż zdobył" - czytamy. Nie tylko czescy dziennikarze skrytykowali formę Polaka.

Tomasz Ćwiąkała podsumował reprezentację Polski. Zwrócił uwagę na Lewandowskiego. "Najgorszy"

Podobnie postąpił Tomasz Ćwiąkała. Dziennikarz podsumował ostatnie występy naszej drużyny i brutalnie wypunktował zawodników. - Dla mnie te eliminacje pokazały, że absolutnie w tej kadrze nie liczą się nazwiska. (...) To jest sygnał dla aktualnych reprezentantów Polski, którzy grają w porządnych klubach: "Panowie, wy się nie nadajecie, wy pokazaliście w tych eliminacjach, że się nie nadajecie" - podkreślił w programie "Wysoki Pressing" na antenie Canal + Sport.

Oberwało się szczególnie jednemu z piłkarzy. Mowa o Lewandowskim. Dziennikarz wprost stwierdził, że tak złej dyspozycji kapitan kadry nie prezentował od lat. - My te mecze powinniśmy wygrywać, powinniśmy przechylać tę szalę na naszą korzyść. Nie powinny się zdarzać takie momenty, jak początek rywalizacji z Czechami. My mieliśmy prawo tego oczekiwać, ale wtedy nie mieliśmy świadomości, że przytrafi nam się najgorszy Robert Lewandowski od czasów Znicza Pruszków, może od czasów początkowego Lecha Poznań - kontynuował.

Eksperci rozczarowani występami Lewandowskiego. "Grał słabo"

Ćwiąkała nie był jedynym ekspertem, który skrytykował piłkarza FC Barcelony. Po piątkowym meczu uderzył w niego też Tomasz Hajto. - W przerwie zmieniłbym go, bo grał słabo. To wielki piłkarz, niesamowicie skuteczny, ale kadra i kibice nie mają czasu czekać na to, aż się przełamie. Wcześniej czy później to zrobi, ale dziś trzeba wpuszczać ludzi, którzy są w stanie biegać przez 90 minut - mówił.

Zawiedziony postawą Lewandowskiego był też Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski wskazał jednak, z czego mogła wynikać słabsza gra 35-latka. - Mnie się wydaje, że Lewandowski nie jest do końca wyleczony z kontuzji. Przecież on zawsze walczył, blokował, bił się z rywalami. Tak było od mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku, gdy twardo walczył z Rosjanami i Grekami - podkreślał w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.

Mimo słabszej dyspozycji wydaje się, że Lewandowski wystąpi we wtorkowym sparingu z Łotwą. Później powróci do gry w Barcelonie. W tym sezonie pojawił się na murawie 14-krotnie w barwach "Blaugrany" i zdobył osiem bramek i cztery asysty. Po drodze zaliczył jednak posuchę strzelecką - trwała 50 dni - oraz doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na niespełna miesiąc.