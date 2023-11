Oficjalnie. Jest decyzja ws. Karola Świderskiego

Reprezentacja Polski po raz kolejny zawiodła i zaledwie zremisowała w piątkowym starciu el. ME z Czechami 1:1. Kiedy w 38. minucie do siatki trafił Jakub Piotrowski, wydawało się, że nie wypuścimy już wyniku. Tak się jednak nie stało, ponieważ cztery minuty po przerwie wyrównał Tomas Soucek, wykorzystując błąd naszej defensywy. Selekcjoner Michał Probierz borykał się z dużymi problemami kadrowymi, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem meczu wypadł Piotr Zieliński, natomiast w trakcie zarówno Paweł Bochniewicz, jak i Karol Świderski.

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że sztab szkoleniowy reprezentacji Polski podjął decyzję ws. Piotra Zielińskiego. "Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia stan piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu" - napisano na stronie Łączy nas piłka.



Dodatkowo podano, co się dzieje z Karolem Świderskim, który w przerwie meczu z Czechami źle się poczuł i był zmuszony opuścić plac gry. "Z drużyną narodową pozostał Karol Świderski - zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i przygotowywać się do spotkania z Łotwą" - przekazano.

Mimo że nasza kadra jest już okrojona, to Probierz zdecydował się jeszcze bardziej ją "uszczuplić". Selekcjoner oddelegował Patryka Pedę oraz Mateusza Łęgowskiego na zgrupowanie reprezentacji u-21, która już we wtorek 21 listopada zagra na wyjeździe prawdopodobnie najważniejsze starcie el. ME z Niemcami. Zatrzymano za to najlepszego zawodnika starcia z Czechami Nicolę Zalewskiego, który w ubiegłym miesiącu wystąpił w meczu młodzieżówki z Estonią (5:0).

Spotkanie pomiędzy Polską a Łotwą odbędzie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.