Oficjalnie. PZPN ogłosił decyzję ws. Piotra Zielińskiego. Niestety

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym, przez co straciła szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą musieli walczyć o miejsce w turnieju przez dwustopniowe baraże, które odbędą się w marcu przyszłego roku. Tam Polska ma pewne miejsce ze względu na 11. miejsce w najwyższej dywizji w Lidze Narodów. Najnowsze informacje wskazują na to, że kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra w półfinale z Estonią, natomiast drugą półfinałową parę w ich ścieżce stworzy Walia oraz jeden z zespołów z listy Finlandia - Islandia - Ukraina.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Przeciwko Czechom nie zagrał Piotr Zieliński, który zmagał się z problemami zdrowotnymi, o czym informował Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. - Zaprzeczam informacjom niektórych mediów, że to COVID, a nie angina. Piłkarz Napoli przechodził testy, które wykluczyły koronawirusa. Czy zostanie z nami na zgrupowaniu? Będziemy rozmawiać z jego klubem, aby został - mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. Teraz pojawiają się nowe wieści w tej sprawie.

Zieliński nie zagra z Łotwą. Postanowione. "Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia"

Profil "Łączy nas piłka" przekazał nowe informacje ws. Zielińskiego. Wiadomo już, że nie zagra w meczu z Łotwą na Stadionie Narodowym. "Piotr Zieliński z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Lekarz reprezentacji Polski zdiagnozował u zawodnika anginę. Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia stan piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu. W związku z tym Piotr Zieliński wrócił do klubu" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Tym samym Michał Probierz nie będzie miał do dyspozycji kolejnego piłkarza na wtorkowy sparing z Łotwą. Wcześniej zgrupowanie z powodu problemów z rwą kulszową opuścił Paweł Bochniewicz. Dodatkowo do drużyny U-21 dołączyli Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, ponieważ przed kadrą Adama Majewskiego jest ważny mecz z Niemcami w eliminacjach do mistrzostw Europy. Wygląda na to, że selekcjoner nie będzie powoływał dodatkowych zawodników.

Mecz Polska - Łotwa odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.