Duże osłabienie Polski przed meczem z Łotwą. Borek przekazał nowe informacje

Reprezentacja Polski zremisowała w piątek w ostatnim starciu el. Euro 2024 z Czechami 1:1 i tym samym zaprzepaściła szanse na bezpośredni awans na ME. Bardzo duże problemy trapiły nas zarówno przed jak i w trakcie tego spotkania. Na początku drugiej połowy boisko musiał opuścić Paweł Bochniewicz, który ucierpiał w wyniku jednego ze starć. Obrońca ma objawy rwy kulszowej i wyjechał już ze zgrupowania kadry. W Warszawie pozostał za to Karol Świderski, który w przerwie meczu z Czechami źle się poczuł i został przetransportowany do szpitala. Jak zatem wygląda sytuacja Piotra Zielińskiego?

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Nowe wieści ws. Zielińskiego. Wiemy, czy wystąpi z reprezentacją Łotwy

- Piotrek Zieliński ma anginę. Kłopoty zaczęły się w nocy poprzedzającej mecz, więc nie było mowy o występie. Zaprzeczam informacjom niektórych mediów, że to COVID - powiedział rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski.

I choć pierwotnie wydawało się, że Zieliński będzie w stanie wystąpić we wtorkowym spotkaniu towarzyskim z Łotwą, to sytuacja obecnie wygląda zupełnie inaczej. Mateusz Borek poinformował w niedzielnym programie "Loża piłkarska", że Zieliński na pewno nie znajdzie się w kadrze meczowej na to spotkanie. - Piotr Zieliński się leczy. Czuje się troszkę lepiej, ale absolutnie nie będzie trenował, więc jego występ jest wykluczony - powiedział.

Nieco później PZPN dodał, że pomocnik SSC Napoli - podobnie jak Bochniewicz - wrócił do klubu.

Nie są to dobre informacje dla selekcjonera Michała Probierza, ponieważ poza Bochniewiczem oraz Zielińskim nie będzie miał również do dyspozycji Patryka Pedy i Mateusza Łęgowskiego. Szkoleniowiec odesłał zawodników na zgrupowanie drużyny u-21, która już we wtorek rozegra niezwykle ważne starcie el. ME z Niemcami.

Spotkanie pomiędzy Polską a Łotwą odbędzie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.