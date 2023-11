Zmiany na zgrupowaniu kadry. Zaskakująca decyzja

Wydawało się, że reprezentacja Polski trafiła do "grupy marzeń" eliminacji Euro 2024 i bez większych problemów wywalczy bezpośredni awans. Tak się ostatecznie nie stało. Wygrała tylko trzy spotkania, dwa zremisowała i aż trzy przegrała. Najbardziej bolesna była porażka 2:3 z Mołdawią. Doszło też do zmiany selekcjonera, ale Michał Probierz nie był już w stanie uratować kadry. Ta w ośmiu meczach uzbierała zaledwie 11 punktów. Mimo to nadal ma szanse na awans poprzez baraże. Niewykluczone jednak, że w drużynie dojdzie do nowych porządków, a sztab podejmie radykalne decyzje, by przywrócić ją na właściwe tory. Pierwsze sygnały widzimy już teraz.

Zmiany przed meczem z Łotwą. Probierz zamyka trening dla dziennikarzy. A to nie koniec

We wtorek 21 listopada kadra zmierzy się z Łotwą w ramach meczu towarzyskiego, który będzie sprawdzianem przed marcowymi barażami. W związku z tym na niedzielny poranek zaplanowano trening reprezentacji. Ten miał odbyć się o godzinie 11:30 na bocznym boisku Legii Warszawa. Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl donosił jednak, że lokalizacja może ulec zmianie i kadrowicze będą najprawdopodobniej ćwiczyć na Stadionie Narodowym.

Jego doniesienia w sobotni wieczór potwierdził Jakub Kwiatkowski. Co więcej, zmieniono też godzinę rozegrania treningu i przeniesiono go na 16:00. To jednak nie koniec rewelacji. Na godzinę przed treningiem zaplanowano konferencję prasową. Ta została odwołana, co jest ciosem dla dziennikarzy.

Ale jak się okazuje, niejedynym. Spodziewano się, że w niedzielę przedstawiciele mediów będą mogli obserwować piłkarzy w akcji przez około 15 minut. Ostatecznie zadecydowano, że trening będzie całkowicie zamknięty, o czym doniósł "Przegląd Sportowy Onet". Ta zmiana może nieco dziwić, ponieważ wcześniej Michał Probierz chętnie zapraszał dziennikarzy, pokazując, że nie ma nic do ukrycia.

Polska poważnie osłabiona przed meczem z Łotwą

Kolejny trening i konferencja prasowa odbędą się z kolei w poniedziałek, a więc na dzień przed starciem z Łotwą. Do tego meczu podejdziemy osłabieni. Najprawdopodobniej zabraknie chorego Piotra Zielińskiego. Urazu nabawił się też Paweł Bochniewicz, a pod znakiem zapytania stoi występ Karola Świderskiego. Dodatkowo zgrupowanie opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski - zostali odesłani do kadry U-21.

Mimo wszystko Probierz, jak i cała drużyna wierzą, że uda im się odpowiednio przygotować do baraży i awansować na Euro. Po meczu z Czechami selekcjoner wskazał nawet na aspekty, nad którymi musi popracować kadra. - Straciliśmy gola po stałym fragmencie gry, zabrakło nam mądrości piłkarskiej i tego żałuję najbardziej. W pierwszej połowie płynnie utrzymywaliśmy się przy piłce, nie wykorzystaliśmy dwóch lub trzech momentów, gdy można było zagrać za linię obrony. Za rzadko wchodziliśmy w pojedynki, za mało strzelaliśmy, nad tym będziemy pracować - przyznał Probierz.