Oto co Probierz i Lewandowski mówili w przerwie meczu z Czechami. Jest nagranie [WIDEO]

Reprezentacja Polski całkowicie zawiodła w eliminacjach do Euro 2024. Choć trafiła na teoretycznie łatwych rywali, to przydarzyło jej się wiele wpadek. Największą była porażka 2:3 z Mołdawią. Tym samym w ośmiu meczach nasza kadra zebrała zaledwie 11 punktów i nie wywalczyła bezpośredniego awansu na Euro 2024. Ostatnich nadziei pozbawił ją piątkowy mecz z Czechami. Biało-Czerwoni musieli go wygrać. I choć na przerwę schodzili z jednobramkowym prowadzeniem po golu Jakuba Piotrowskiego, to już na początku drugiej połowy dali się zaskoczyć rywalom i stracili zaliczkę. I to mimo motywacyjnej przemowy Michała Probierza w szatni.

Ważne słowa Michała Probierza. Tak próbował zmotywować piłkarzy w przerwie meczu z Czechami. Mógł liczyć też na pomoc Roberta Lewandowskiego

Portal "Łączy Nas Piłka" opublikował kulisy minionego starcia. Na nagraniu na YouTubie uwieczniono również rozmowę selekcjonera z reprezentantami w trakcie przerwy. Szkoleniowiec próbował zachęcić piłkarzy do zaangażowania i utrzymania poziomu prezentowanego w pierwszej partii.

- Dalej takie samo granie, nie ma wycofywania się, nie ma czegoś takiego, że my chcemy bronić wynik. Dalej szukać takich możliwości uderzeń, dalej wyjść do pressingu. Stałe fragmenty gry dobrze wykonywać. Zwrócić uwagę na to i wykorzystywać sytuację. Dawać, Panowie - podkreślał.

Zmotywować kolegów próbował też kapitan, Robert Lewandowski. Już po wejściu do szatni podkreślał, by nie cieszyć się ze zdobytego gola i nie osiadać na laurach, a podchodzić do sytuacji tak, jakby wciąż było 0:0. - Żebyśmy nie pozwalali im prowadzić piłki. Żeby był doskok. By nie było takiej sytuacji, że jak rywal odda tę piłkę, to nie trzeba doskakiwać. Nie - apelował 35-latek.

Z kolei po wypowiedzi Probierza próbował jeszcze bardziej zmotywować drużynę do grania na wysokim poziomie. - Panowie, ostatnie 45 minut w tych eliminacjach. Ten wynik zostaje albo jeszcze wyżej dla nas. Nie ma innej opcji. I dalej gramy swoją piłkę - mówił.

Ostatecznie celu nie udało się zrealizować. Polska jedynie zremisowała 1:1 z Czechami. Mimo wszystko po meczu szkoleniowiec był zadowolony z gry reprezentantów, o czym informował Adam Buksa. - Trener powiedział na gorąco, że zagraliśmy naprawdę solidne spotkanie i nie ma zastrzeżeń co do naszej determinacji, zaangażowania, podejścia - wyjawił w strefie mieszanej.

Osłabienie reprezentacji Polski. Trzech piłkarzy z problemami zdrowotnymi

Teraz przed Polską dwustopniowe baraże. Tylko zwycięzca dwóch meczów awansuje na Euro. Wcześniej Biało-Czerwoni rozegrają sparing z Łotwą. Mecz zaplanowano na wtorek 21 listopada na godzinę 20:45. Będzie to jeden ze sprawdzianów przed barażami. Kadra przystąpi jednak do tego starcia najprawdopodobniej osłabiona.

Zgrupowanie opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski, którzy dołączyli do kadry U-21. Na problemy zdrowotne narzeka z kolei Paweł Bochniewicz i Piotr Zieliński. Nie wiadomo też, co z Karolem Świderskim, który poczuł się źle w przerwie meczu z Czechami i trafił do szpitala. Choć wyniki badań są dobre, to nie ma pewności, że wystąpi we wtorek.