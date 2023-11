Spełnia się wymarzony scenariusz dla reprezentacji Polski! Oto sytuacja w barażach

Reprezentacja Polski straciła szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Były dwa możliwe warianty do jego wywalczenia, natomiast w każdym przypadku potrzebne było zwycięstwo nad Czechami. Tak się jednak nie stało, bo mecz zakończył się remisem 1:1, a na gola Jakuba Piotrowskiego odpowiedział Tomas Soucek. Kadra prowadzona przez Michała Probierza będzie musiała zatem walczyć o awans przez dwustopniowe baraże. Tam Polska miała zapewnione miejsce dzięki temu, że znajduje się w dywizji A Ligi Narodów i zajęła jedenaste miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

Tak wygląda sytuacja Polaków. Najlepszy możliwy układ w barażach

Przed listopadowymi spotkaniami wiele wskazywało na to, że możliwym rywalem Polaków w półfinale baraży będą Włosi. Z kolei w finale mogłoby dojść do pojedynku z Chorwatami. Zarówno Włochy, jak i Chorwacja miały jednak spore szanse na to, by wywalczyć bezpośredni awans. Ten scenariusz stał się jeszcze bardziej prawdopodobny, bo Włochy wygrały 5:2 z Macedonią Północną, a Chorwacja pokonała 2:0 Łotwę. Dodatkowo pojawił się korzystny wynik w grupie D, ponieważ Armenia zremisowała 1:1 z Walią. To sprawia, że ścieżka Polaków w barażach znacznie się ułatwiła.

Jeżeli Włochy i Chorwacja wywalczą awans w ostatniej kolejce, to Polacy zagrają w półfinale baraży z Estonią. Drugą parę w tej ścieżce stworzy Walia, a losowanie zdecyduje, czy z nią zmierzy się Ukraina, Finlandia czy Islandia. Włochy zagrają w ostatniej kolejce eliminacji z Ukrainą, a Chorwacja będzie rywalizować z Armenią. Walia z kolei zmierzy się z Turcją. Polska musi też obserwować sytuację w grupie E, bo jeśli Czechy przegrają z Mołdawią, to nasz niedawny rywal może również znaleźć się w barażach.

Przed reprezentacją Polski jeszcze jeden oficjalny mecz w 2023 roku. Biało-czerwoni zagrają we wtorek 21 listopada o godz. 20:45 sparing z Łotwą na Stadionie Narodowym. Dwa dni później w szwajcarskim Nyonie dojdzie do losowania par barażowych. Terminy spotkań barażowych (półfinał i finał) to odpowiednio 21 i 26 marca 2024 roku. Na każdym ze wspomnianych etapów zostanie rozegrany jeden mecz. Niewykluczone, że Polacy będą grać w półfinale i ewentualnym finale na własnym stadionie.