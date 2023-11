Oficjalnie: Reprezentacja Polski osłabiona. Kadrowicz opuszcza zgrupowanie

Paweł Bochniewicz nie zagra we wtorkowym meczu towarzyskim z reprezentacją Łotwy. Sztab medyczny i szkoleniowy zdecydował, że obrońca wyjedzie wcześniej do klubu, aby tam dochodzić do siebie po kontuzji, której nabawił się w piątkowym meczu z Czechami. 27-latek ma problemy z rwą kulszową i jest w trakcie terapii tego schorzenia.

