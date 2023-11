Takiego obrońcy reprezentacja Polski nie mogła sobie nawet wymarzyć. Światowa legenda

W sobotę 18 listopada na stadionie w Tychach można było zobaczyć występ takich zawodników jak Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, czy Michael Owen. Mimo obecności gwiazd spotkanie - którego celem miała być zbiórka pieniędzy na obozy dla uzdolnionej młodzieży - nie przyciągnęło kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Del Piero broni reprezentantów Polski. "To świetni zawodnicy"

Być może tyscy fani mają dość piłki nożnej po ostatnich wyczynach reprezentacji. Biało-Czerwoni nie wywalczyli awansu na mistrzostwa Europy, choć przed rozpoczęciem eliminacji wydawało się, że wyzwaniem będzie dopiero faza grupowa tego turnieju. Polska wciąż może awansować, ale żeby tak się stało, będzie musiała wygrać marcowe baraże.

Kiepskie nastroje polskich kibiców i dziennikarzy spróbował poprawić Alessandro Del Piero. Były gwiazdor Juventusu, który brał udział w meczu charytatywnym w Tychach, w rozmowie z Interią broni reprezentantów Polski.

- Wiem jednak, że dziś żadnej reprezentacji narodowej nie jest łatwo o wypracowanie jakiegoś stylu. Ale poziom waszych zawodników jest bardzo wysoki, choć oczywiście czasem w reprezentacji nie pokazują się oni z najlepszej strony - stwierdził Włoch.

Na pocieszenie dodał, że przecież reprezentacja jego kraju też nie może uznać ostatnich lat za szczególnie udane.

- Wahania formy w reprezentacji są normalne. To samo mieliśmy we Włoszech, przecież nie zakwalifikowaliśmy się na dwa mundiale z rzędu. Ale spokojnie, macie świetnych zawodników, a to daje możliwość uzyskiwania dobrych wyników w przyszłości - podsumował.

Reprezentacja Polski już zakończyła eliminacje. Teraz szykuje się do meczu towarzyskiego z Łotwą, który rozegra we wtorek 21 listopada. Dzień wcześniej odbędą się ostatnie mecze w grupie "E". Awans wywalczyła już Albania, ale bardzo ciekawie zapowiada się mecz Czechy - Mołdawia. Mołdawianie zrobią wszystko, żeby wygrać ten mecz i osiągnąć największy sukces w swojej piłkarskiej historii.