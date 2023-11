Dobre wieści dla reprezentacji Polski! Kolejny groźny rywal w barażach odpada? [TABELA]

Reprezentacja Polski zawiodła kibiców podczas el. Euro 2024. Kompromitujące porażki z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2) sprawiły, że znaleźliśmy się w fatalnej sytuacji, a ponadto z posadą pożegnał się selekcjoner Fernando Santos. 20 września jego miejsce zajął Michał Probierz i błyskawicznie zabrał się do pracy. Mimo to jego drużyna również nie spełniła pokładanych oczekiwań, remisując ostatnie starcia eliminacji z Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1), czym zmarnowała szanse na bezpośredni awans na ME. Trwa oczekiwanie na barażowego przeciwnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Buksa: Ciągle wierzę, że pojedziemy na Euro

Chorwacja lepsza od Łotwy. Ważne wieści dla Polaków

Wśród potencjalnych rywali Polaków w barażach byli m.in. Włosi czy Chorwaci. Ci pierwsi w piątek przybliżyli się do bezpośredniego awansu, dzięki wysokiej wygranej nad Macedonią Północną. W sobotę krok w kierunku Euro zrobiła z kolei Chorwacja. Bałkański zespół wygrał 2:0 z Łotwą i na ten moment plasuje się na drugim miejscu w grupie dającym awans bezpośredni. Nieco sytuację skomplikowała sobie Walia, która tylko zremisowała 1:1 z Armenią.

Tabela grupy D po sobotnich meczach el. Euro 2024:

Turcja - 7 meczów, 16 pkt, bilans bramek 13:6 Chorwacja - 7 meczów, 13 pkt, 12:4 Walia - 7 meczów, 11 pkt, 9:9 Armenia - 7 meczów, 8 pkt, 9:10 Łotwa - 8 meczów, 3 pkt, 5:19

Zwycięstwo Chorwatów to znakomite wieści dla Polaków. Jeśli reprezentacja Chorwacji ostatecznie wywalczy bezpośredni awans na Euro, Biało-Czerwoni w półfinale baraży trafią najprawdopodobniej na Estonię. Stanie się tak jeśli bezpośredni awans zapewnią sobie także Włosi, Holendrzy i Szwajcarzy, a na to się zanosi.

Przed Chorwatami jeszcze jeden bardzo ważny mecz w eliminacjach. We wtorek 21 listopada zmierzą się oni z Armenią. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45.