Rzecznik PZPN potwierdził złe wieści. Chodzi o piłkarzy kadry

Polska nie awansuje bezpośrednio na Euro 2024. To efekt nie tylko piątkowego remisu 1:1 z Czechami, ale też generalnie słabych eliminacji. Biało-Czerwonych czeka wiosną rywalizacja w barażach, w których mogą trafić m.in. na Chorwatów. W najbliższych dniach wszystko się wyjaśni.

Jakub Kwiatkowski komentuje sytuację zdrowotną kadry. Nasze doniesienia się potwierdziły

Podczas starcia z Czechami urazy wykluczyły z gry Piotra Zielińskiego, Karola Świderskiego czy też Pawła Bochniewicza. Jak informował Kacper Sosnowski ze Sport.pl, nie należy jednak spodziewać się dodatkowych powołań, a zawodnicy zostają na razie z drużyną.

Sytuacje zdrowotną zespołu Michała Probierza skomentował już rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski cytowany przez WP SportoweFakty. - Piotrek Zieliński ma anginę. Kłopoty zaczęły się w nocy poprzedzającej mecz, więc nie było mowy o występie. Zaprzeczam informacjom niektórych mediów, że to COVID. Piłkarz Napoli przechodził testy, które wykluczyły koronawirusa. Czy zostanie z nami na zgrupowaniu? Będziemy rozmawiać z jego klubem, aby został, bo raczej nie ma sensu, żeby teraz podróżował do Włoch - przyznał.

Kwiatkowski potwierdził także informacje Kacpra Sosnowskiego, jeśli chodzi o Pawła Bochniewicza. Zmaga się on z problemami z rwą kulszową i trwa obecnie dalsza diagnostyka.

W sobotę Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl przekazał też najnowsze wieści w sprawie Karola Świderskiego, który w przerwie meczu został odwieziony do szpitala. Badania wyszły w porządku, co potwierdził też Kwiatkowski. - Jeżeli chodzi o Karola Świderskiego, to poczuł się źle w przerwie. Został odwieziony do szpitala. Tam przeszedł szereg badań. Wyniki są w normie. Piłkarz zostanie z nami i będzie normalnie trenował - wyjawił.

Teraz przed reprezentacją Polski przygotowania do baraży. Pierwszym etapem będzie mecz towarzyski z reprezentacją Łotwy. Początek we wtorek 21 listopada o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.