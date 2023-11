Grzegorz Lato triumfuje. Ależ dopiekł "panu Lewandowskiemu"

"W pierwszej połowie oddał dwa strzały, ale obie próby zostały zablokowane. W 55. minucie mógł się zrehabilitować, ale zmarnował dobrą okazję, gdy nieudolnie próbował przelobować bramkarza. Trafił w bramkę dopiero w 78. minucie z rzutu wolnego, ale ten strzał nie miał prawa zaskoczyć golkipera gości. Słabiutki mecz kapitana" - pisał o występie Roberta Lewandowskiego dziennikarz Sport.pl Antoni Patrum, który wystawił kapitanowi reprezentacji polski "dwójkę".

Grzegorz Lato nie wytrzymał. Powiedział, co powinien zrobić Lewandowski

W nieco ostrzejszych słowach wczorajszy mecz przeciwko Czechom w wykonaniu Lewandowskiego skomentował Grzegorz Lato. Legendarny napastnik reprezentacji Polski przyznał, że piłkarz Barcelony zaliczył przeciętne spotkanie oraz nie angażował się na tyle, ile powinien. 73-latek polecił mu również obejrzenie meczów kadry sprzed lat, kiedy reprezentanci wykazywali się większą wolą walki.

- Z przykrością stwierdzam, że pan Lewandowski, choć on pewnie zaraz powie, że to inna epoka, powinien sobie puścić mecze z mundialu 1974 w Niemczech. Tam była gonitwa. W eliminacjach do tego mundialu też. Na Wembley goniłem jak pies. Jeszcze mogłem Anglików dobić, ale rywal za szyję mnie złapał - wspominał Lato w wywiadzie dla Polsatu Sport.

- A teraz fajerwerków nie było, a Lewandowski był przeciętnym zawodnikiem w tym zespole. Przeszkadzali mu, blokowali go, ale i on za wiele od siebie nie dał - dodał były kadrowicz. Po remisie 1:1 z Czechami drużyna prowadzona przez Michała Probierza nie ma już szans na bezpośredni awans do mistrzostw Europy. Ostatnią drogą są baraże, które odbędą się w przyszłym roku. Co poszło nie tak? Grzegorz Lato wskazał moment, w którym kadra zaprzepaściła swoją szansę na zajęcie premiowanego miejsca.

- My swoje szanse straciliśmy w dwumeczu z Mołdawią. To były te kluczowe mecze. Tam 2:0 i zamiast dobić frajerów, to myślimy o wakacjach i sto pięćdziesiąta któraś reprezentacja nas leje. U siebie też nie dajemy im rady. W sumie 5 punktów nam uciekło. Jakbyśmy je mieli, to jedziemy na Euro - powiedział 100-krotny reprezentant.

W ostatnim meczu w 2023 roku Polska zmierzy się towarzysko z Łotwą na Stadionie Narodowym. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.