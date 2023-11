Źle, źle, źle. Kolejny alarm na zgrupowaniu reprezentacji Polski

Michał Probierz musi zmieniać plany. Już w piątek podjął decyzję, że trening wyrównawczy dla piłkarzy, którzy nie zagrali z Czechami lub zagrali niewiele, odbędzie się zaraz po meczu na Stadionie Narodowym, a nie następnego dnia na bocznym boisku Legii Warszawa. Tak było w pierwotnym planie, ale ten plan na tym zgrupowaniu się zmieniał, bo obwite opady deszczu już w środę uniemożliwiły kadrze trenować przy Łazienkowskiej.

W środę drużyna Probierza pojechała do ośrodka Legii w Książenicach. Teraz taki plan też nie jest wykluczony, ale w kadrze czekają na to, że uda się na tyle przygotować boisko na Stadionie Narodowym, że zespół odbędzie tam dwa treningi - w niedzielę i poniedziałek, kiedy zaplanowana jest oficjalna sesja treningowa, więc przed meczem ćwiczyć tam będą także Łotysze.

- Przed nami jeszcze dwie jednostki treningowe. Pomyślimy, jak to zrobić, bo wiemy, że we wtorek też reprezentacja młodzieżowa gra bardzo ważny mecz z Niemcami - mówił Probierz, który po meczu z Czechami zastanawiał się, czy nie odesłać do kadry do lat 21 Patryka Pedy i Mateusza Łęgowskiego. Ostatecznie się na to zdecydował, ale słyszymy, że raczej nie powoła w ich miejsce nowych piłkarzy, czyli do dyspozycji na mecz z Łotwą powinien mieć 23 zawodników.

Kolejne problemy reprezentacji Polski

Powinien, bo w piątkowym meczu z Czechami boisko z kontuzją opuścił Paweł Bochniewicz, który ma problemy z rwą kulszową. Do szpitala w przerwie meczu po omdleniu odwieziony został także Karol Świderski, a mecz w hotelowym pokoju z anginą oglądał Piotr Zieliński. - Ciągle wypadają nam zawodnicy. Nawet jak jeździmy na ich mecze, obserwujemy, staramy się budować trzon zespołu, to później i tak mamy problemy - wskazywał w piątek Probierz, który przed tym zgrupowaniem musiał dowoływać piłkarzy, bo z kadry w ostatniej chwili wypadli mu kontuzjowani Matty Cash, Patryk Dziczek i Adrian Benedyczak.

W piątek kadra Probierza ostatecznie zremisowała 1:1 z Czechami. Ten wynik oznacza, że o awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy już na pewno będziemy musieli bić się w marcowych barażach. - No cóż, trzeba to przyjąć. Przeprosić kibiców za to, że nie awansowaliśmy, ale też zrobić wszystko, by dostać się na Euro przez baraże - powiedzia selekcjoner, który po meczu z Czechami nie był w dobrym nastroju, ale próbował szukać pozytywów. - Jest kilka plusów tego spotkania, drużyna pokazała się z dobrej strony. Widać, że można na tym budować. Straciliśmy gola po stałym fragmencie gry, zabrakło nam mądrości piłkarskiej i tego żałuję najbardziej. W pierwszej połowie płynnie utrzymywaliśmy się przy piłce, nie wykorzystaliśmy dwóch lub trzech momentów, gdy można było zagrać za linię obrony. Za rzadko wchodziliśmy w pojedynki, za mało strzelaliśmy, nad tym będziemy pracować - przyznał Probierz.

We wtorek kadra o 20.45 na Stadionie Narodowym zagra jeszcze towarzysko z Łotwą. A później znowu zbierze się pod koniec marca, kiedy czekają ją dwustopniowe baraże. Rywali w walce o Euro poznamy w czwartek po wszystkich meczach eliminacyjnych.

Aktualna ścieżka reprezentacji Polski w barażach Euro 2024: