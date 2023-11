"Polska zagra na Euro". Nie ma żadnych wątpliwości

Reprezentacja Polski będzie musiała zagrać dodatkowe dwa mecze, by awansować na Euro 2024. To efekt braku zwycięstwa nad Czechami na Stadionie Narodowym. Awans na turniej z grupy E wywalczyła Albania, a na początku przyszłego tygodnia okaże się, czy do tego grona dołączą Czesi, czy Mołdawianie. W tym momencie prawdopodobnymi rywalami Polaków w półfinale baraży są Finlandia, Islandia lub Ukraina, ale ta ścieżka może się jeszcze znacznie ułatwić lub utrudnić.

Przeciwko Czechom zagrał Paweł Bochniewicz. Zawodnik Heerenveen wrócił do reprezentacji Polski po trzech latach i zagrał pierwszy mecz "o stawkę" - wcześniej wystąpił w dwóch sparingach. Selekcjoner Michał Probierz zestawił go w trzyosobowym bloku defensywnym z Jakubem Kiwiorem oraz Janem Bednarkiem.

Bochniewicz pewny swego w barażach. "Jesteśmy w stanie wygrać ze wszystkimi"

Bochniewicz rozmawiał z dziennikarzami w strefie mieszanej po meczu z Czechami. Defensor krótko opisał występ reprezentacji Polski. - Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Potem niestety stało się to, przed czym ostrzegał nas trener Probierz, czyli straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu. Nie wiem, co działo się, gdy zszedłem z boiska, bo leżałem na stole u fizjoterapeuty - stwierdził (cytat za: Meczyki.pl na YouTube). Bochniewicz zszedł z boiska w 58. minucie, a w jego miejsce wszedł Patryk Peda.

Co dolega byłemu graczowi Górnika Zabrze? - Mam jakiś problem z plecami. Jeszcze nie wiadomo, co to dokładnie jest. W sobotę będę miał rezonans, pewnie jakieś jeszcze inne badania - wyjaśnił. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl uzupełnił te informacje w sobotnie popołudnie. W kontekście Bochniewicza chodzi o rwę kulszową. "Trwa dalsza diagnostyka, Paweł zostaje na zgrupowaniu" - poinformował nasz dziennikarz.

Bochniewicz otrzymał też pytanie od dziennikarzy odnośnie marcowych baraży o Euro. Jak podchodzi do tego wyzwania? - Ktokolwiek by to nie był, to jesteśmy pewni siebie. Wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać ze wszystkimi. Czekamy na to, co się wydarzy. Będziemy grać o Euro. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić - podsumował defensor.

W ostatnim meczu w 2023 roku Polska zagra sparing z Łotwą na Stadionie Narodowym. To spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.