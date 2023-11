Były piłkarz Probierza ma chwilę satysfakcji. Może powiedzieć: "a nie mówiłem"

Reprezentacja Polski zagrała katastrofalne eliminacje. W ośmiu meczach zdobyła zaledwie 11 punktów. Wygrała tylko z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Do tego, co chwilę wybuchały kolejne afery z udziałem reprezentantów lub PZPN, co nie pomagało atmosferze panującej wokół reprezentacji.

Polska z minimalnymi szansami na awans. Lewczuk uderza w Probierza

Na ratunek rozbitej reprezentacji przybył Michał Probierz. To autorski pomysł prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który świetnie poznał tego szkoleniowca w Jagiellonii Białystok. Nowy selekcjoner nie zbawił kadry - pod jego wodzą wygrała ona z Wyspami Owczymi (2:0) i zremisowała z Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1). Te wyniki spowodowały, że Polacy stracili jakiekolwiek szanse na awans w eliminacjach.

Kandydatura Michała Probierza nie cieszyła się dużym społecznym poparciem. Decyzję o jego zatrudnieniu krytykowali nawet jego byli piłkarze. Igor Lewczuk w rozmowie ze Sport.pl tak mówił o możliwości zatrudnienia tego trenera:

- Bądźmy poważni, w ostatnich latach nie zasłużył na to, by w ogóle o nim myśleć w kontekście reprezentacji. Miał swój prime time, ale to było ładnych kilka lat temu - zwracał uwagę.

Kilka dni później Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Teraz czeka go bardzo trudne zadanie, czyli wywalczenie awansu na Euro 2024 za pomocą marcowych baraży. Igor Lewczuk już teraz uważa, że jeżeli nie uda się pojechać na mistrzostwa Europy, to należy rozważyć kolejną zmianę szkoleniowca.

- Gdyby był sensowny kandydat, to jestem zdania, żeby w przypadku odpadnięcia w barażach pomyśleć o zmianie selekcjonera - powiedział w "Kanale Sportowym". - Martwi mnie, że Probierz mówił, że z Mołdawią i Czechami zagraliśmy dobre mecze. Momenty były i to nieliczne - dodał.

Igor Lewczuk grał w Jagiellonii w czasach pierwszej kadencji Michała Probierza w tym klubie. Szkoleniowiec odsunął go od składu w 2010 roku, po nieudanym meczu eliminacji Ligi Europy z Arisem Saloniki. W następnych latach były obrońca wielokrotnie krytykował obecnego selekcjonera.

Gdyby w marcu doszło do zwolnienia Michała Probierza, to oznaczałoby, że z reprezentacją po barażach współpracowałby już szósty selekcjoner od 2021 roku. W tym czasie kadrę prowadzili Jerzy Brzęczek (zwolniony 18 stycznia 2021), Paulo Sousa (rozwiązał kontrakt 29 grudnia 2021), Czesław Michniewicz (PZPN nie przedłużył wygasającej 31 grudnia 2022 umowy), Fernando Santos (zwolniony 13 września 2023) i Michał Probierz.