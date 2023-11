Oficjalnie: Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie

Reprezentacja Polski straciła szanse na to, by awansować bezpośrednio na mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. To efekt remisu 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym. Pewny awans na Euro z grupy E ma już Albania, a drugiego finalistę turnieju - Czechy bądź Mołdawię - poznamy w ostatniej kolejce eliminacji. Polaków czeka rywalizacja w marcu przyszłego roku w barażach. W tym momencie w gronie potencjalnych rywali w półfinale wymienia się Finlandię, Ukrainę bądź Islandię, natomiast ta ścieżka może się jeszcze ułatwić bądź utrudnić.

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie. Dołączą do kadry do lat 21

Listopadowe zgrupowanie pod wodzą Michała Probierza zwieńczy spotkanie towarzyskie z Łotwą, które odbędzie się na Narodowym. Ze względu na m.in. uraz Pawła Bochniewicza z drugiej połowy, może dojść do zmian na liście powołanych zawodników. Kadra może też zostać uszczuplona, co zaznaczył Probierz na pomeczowej konferencji. Wówczas mowa była o Patryku Pedzie i Mateuszu Łęgowskim. Zawodnik SPAL zagrał 27 minut z Czechami i dostał "wędkę", natomiast piłkarz Salernitany przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.

W przypadku Pedy oraz Łęgowskiego mówiło się o możliwym "zesłaniu" do kadry do lat 21, która w tym samym terminie zagra ważny mecz z Niemcami w eliminacjach do młodzieżowego Euro. Portal meczyki.pl podawał, że piłkarze opuszczą zgrupowanie po sobotnim śniadaniu. Teraz te wieści potwierdza Polski Związek Piłki Nożnej. "Obaj zawodnicy dołączą do kadry U-21, która we wtorek rozegra mecz kwalifikacji do turnieju finałowego" - czytamy w krótkim komunikacie.

Kadra prowadzona przez Adama Majewskiego walczy o awans na mistrzostwa Europy U-21, które odbędą się w 2025 roku na Słowacji. Polacy mają komplet punktów po czterech meczach w grupie D. W tym czasie pokonali 3:0 Kosowo, 1:0 i 5:0 Estonię oraz 2:1 Izrael. Niemcy również nie przegrali żadnego spotkania (mają o jeden mecz rozegrany mniej) i znajdują się na drugim miejscu. Nasi zachodni sąsiedzi znajdują się też na szczycie klasyfikacji drużyn z drugiego miejsca.

Mecz Polska - Niemcy w eliminacjach do Euro U-21 odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 18:00.