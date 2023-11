Sędzia wydał wyrok ws. Bednarka. Zero wątpliwości [WIDEO]

Jan Bednarek powrócił do kadry po miesięcznej przerwie. Nie został powołany na październikowe zgrupowanie, podczas którego reprezentacja Polski wygrała 2:0 z Wyspami Owczymi i zremisowała 1:1 z Mołdawią. Powodem była słaba forma defensora. W ostatnich tygodniach jego gra w Southampton uległa poprawie, co docenił Michał Probierz i zaprosił go na listopadowe mecze. Obrońca spędził nawet pełne 90 minut w starciu z Czechami (1:1), choć o mały włos, a już w 65. minucie mógł być sprawcą poważnego osłabienia naszej kadry. Tylko cud sprawił, że ostatecznie pozostał na murawie.

Jan Bednarek miał sporo szczęścia. Rostkowski nie pozostawia wątpliwości

Polak dopuścił się dość brutalnego faulu na Tomasie Soucku w polu karnym. Defensor próbował zatrzymać Czecha. Rywal jednak upadł, a piłka zatrzymała się w okolicach jego głowy. Wówczas Bednarek postanowił oddalić zagrożenie i wybił futbolówkę. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że korkami zahaczył o twarz rywala i ten zalał się krwią.

Sytuacja od razu wzbudziła sporo kontrowersji, a eksperci zastanawiali się, czy sędzia pokaże czerwoną kartkę Polakowi. Tak się ostatecznie nie stało. Co więcej, arbiter nie ukarał go nawet żółtym kartonikiem, co zdaniem Rafała Rostkowskiego było dość zaskakujące. Nie było żadnych "merytorycznych okoliczności łagodzących", a Bednarek zasługiwał nawet na wyrzucenie z boiska.

"Polski obrońca widział leżącego rywala, widział piłkę będącą tuż nad Czechem blisko jego głowy, a mimo to zdecydował się kopnąć piłkę w taki sposób, że kopnął też rywala. Bednarek nie zachował należytej ostrożności, nie postąpił w sposób rozważny, wręcz przeciwnie: postąpił w taki sposób, że zagroził zdrowiu przeciwnika w sposób poważny i rażący" - ocenił sędzia w felietonie dla TVP Sport.

"Zgodnie z 'Przepisami gry' popełnienie poważnego rażącego faulu jest karane wykluczeniem z gry poprzez pokazanie czerwonej kartki. Polak miał więc wyjątkowe szczęście, że nie zobaczył nawet żółtej" - dodał.

Polska pod ścianą. Musi wygrać kolejne dwa mecze o stawkę

Ostatecznie mimo gry w pełnym składzie Polska i tak nie triumfowała w tym spotkaniu, co miało dla niej katastrofalne skutki. Remis wyeliminował ją z walki o bezpośredni awans na Euro 2024. Teraz pozostaje jej gra w barażach, a tam już w półfinale może trafić na silnych rywali. Wcześniej jeszcze Biało-Czerwoni rozegrają sparing z Łotwą.

Niewykluczone, że przed nim dojdzie do kilku roszad w zespole. Nie wiadomo, czy zdolni do gry będą Piotr Zieliński, Karol Świderski i Paweł Bochniewicz, więc w ich miejsce selekcjoner może dowołać innych zawodników. Dodatkowo Michał Probierz poinformował, że rozważa "odesłanie" Patryka Pedy i Mateusza Łęgowskiego na zgrupowanie U-21.