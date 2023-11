Świetne wieści dla reprezentacji przed barażami. "89,4 proc."

Reprezentacja Polski zawiodła kibiców podczas el. Euro 2024. Kompromitujące porażki z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2) sprawiły, że znaleźliśmy się w fatalnej sytuacji, a ponadto z posadą pożegnał się selekcjoner Fernando Santos. 20 września jego miejsce zajął Michał Probierz i błyskawicznie zabrał się do pracy. Mimo to jego drużyna również nie spełniła pokładanych oczekiwań, remisując ostatnie starcia eliminacji z Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1), czym zmarnowała szanse na bezpośredni awans na ME.

Kapitalne wieści dla reprezentacji Polski przez barażami. Ta statystyka daje powody do optymizmu

Awans na turniej w Niemczech możemy wywalczyć jeszcze w barażach. O tym, jakie są prawdopodobne scenariusze, pisaliśmy już wcześniej, natomiast nadal nie mamy pewności, gdzie oraz z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Mimo to profil We Global Football przekazał w sobotę na Twitterze bardzo dobre wieści. W związku z tym, że gospodarzem półfinałowego spotkania baraży będzie wyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu Ligi Narodów, to mamy aż 89,4 proc. szans, aby został on rozegrany w Polsce.

Aby tak się stało, musimy oczekiwać jednak na rozstrzygnięcia poniedziałkowego spotkania grupy C pomiędzy Włochami a Ukrainą oraz najbliższe mecze Chorwatów. Wyniki tych starć będą determinowały to, z kim prawdopodobnie zmierzymy się w barażach.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie już we wtorek 21 listopada, kiedy na Stadionie Narodowym zmierzy się towarzysko z Łotwą. Najprawdopodobniej w tym meczu szanse debiutu w kadrze dostaną Karol Struski czy Bartłomiej Wdowik. Na murawie nie zobaczymy za to na pewno Mateusza Łęgowskiego, który wspólnie z Patrykiem Pedą dojadą na zgrupowanie zespołu u-21. Nadal nie wiadomo, czy w tym spotkaniu wystąpią też Piotr Zieliński oraz Paweł Bochniewicz, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi.

Półfinał baraży ME odbędzie się 21 marca 2024 roku, natomiast finał - którego gospodarz zostanie wyłoniony przez losowanie - 26 marca.