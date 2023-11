Strzelec gola dla Polski szczery do bólu. "Powiedzieliśmy sobie"

Reprezentacja Polski straciła już wszelkie możliwe szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Wszystko za sprawą remisu 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym, gdzie jedyną bramkę zdobył Jakub Piotrowski. Brak wygranej w ostatniej kolejce sprawił, że Polakom została walka w dwustopniowych barażach w marcu przyszłego roku. Po piątkowych meczach w gronie prawdopodobnych rywali dla kadry prowadzonej przez Michała Probierza wymienia się Finlandię, Islandię czy Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski brutalnie podsumowana. "Nie wyobrażam sobie"

To mógł być bohater reprezentacji Polski. "Powinienem się lepiej zachować"

Piotrowski rozmawiał z dziennikarzami w strefie mieszanej po meczu z Czechami. Mimo strzelonego gola nie był w pełni zadowolony ze swojego występu. - Jestem spokojnym człowiekiem, ale ta złość była, bo ja miałem drugą sytuację, gdzie powinienem się lepiej zachować z uderzeniem. Jest złość, że nie udało się wygrać i złapać takich dobrych momentów na przyszłość. Trener powiedział nam w przerwie, żebyśmy kontynuowali ten wysoki pressing i odbiory. I byśmy byli gotowi na to, że Czesi mogą coś zmienić i tak się stało - powiedział (cytat za: YouTube Fakt Sport).

Co zdaniem gracza Łudogorca zdecydowało, że Czesi strzelili gola na początku drugiej połowy? - Szybko rozegrany rzut wolny, nie zdążyliśmy się zorganizować i to przywróciło ich do życia. Później było takie 25 minut bez sytuacji dla nas i dla nich, dopiero pod koniec mieliśmy tę kontrolę. Myślę, że to nie było jakieś rozprężenie, tylko Czesi się dobrze zachowali, zagrali szybko, zabrakło może doskoczenia do piłki kosztem żółtej kartki. Wykorzystali nasz błąd w ustawieniu - dodaje Piotrowski.

- Powiedzieliśmy sobie, że musimy z takim zaangażowaniem i z takimi cechami wolicjonalnymi wchodzić w każdy mecz. Na takiej pierwszej połowie i końcówce można budować drużynę na przyszłość. Mamy przed sobą sparing z Łotwą, trzeba budować tę drużynę, wygrać kolejny mecz i być gotowym na marzec. Co nam najlepiej wyszło? Rozgrywanie od tyłu w pierwszej połowie było na dobrym poziomie, jak byśmy kilka razy lepiej dograli ostatnie podanie, to byłoby dużo więcej sytuacji - podsumował reprezentant Polski.

Ostatnie spotkanie biało-czerwonych z Łotwą odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.