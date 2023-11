Kołtoń na wizji uderzył w Kuleszę. Brutalnie porównał go do Bońka

20 września Michał Probierz objął posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Po dwóch miesiącach jego pracy ciężko cokolwiek wywnioskować, ponieważ jak sam mówi "nie jest cudotwórcą". Poprowadził naszą kadrę w trzech spotkaniach: z Wyspami Owczymi (2:0), Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1) i mimo że do tej pory nie poniósł porażki, to brak bezpośredniego awansu na ME taką się właśnie wydaje. Eksperci zaznaczają jednak, że głównym winowajcą naszej obecnej sytuacji jest były selekcjoner Fernando Santos i niewątpliwie można im przyznać rację.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Roman Kołtoń uderzył w Cezarego Kuleszę. "Jeden wielki dramat"

Portugalczyk był już trzecim selekcjonerem za kadencji prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Kiedy dwa lata temu Kulesza zastąpił na stanowisku Zbigniewa Bońka szkoleniowcem był inny Portugalczyk - Paulo Sousa. Ten w pamiętanych okolicznościach dosłownie uciekł ze stanowiska, a prezes mianował na jego następcę Czesława Michniewicza. Pomimo awansu do fazy pucharowej MŚ w Katarze Michniewicz nie utrzymał posady ze względy na liczne afery i z końcem 2022 roku pożegnał się z kadrą.

- Rządy Kuleszy to jest jeden wielki dramat. Nie ma co do tego wątpliwości. Spodziewałem się po nim więcej, bo facet jest z biznesu, udolnie zarządzał piłkarskim klubem przez lata. On nie panuje nad śledzeniem drużyn reprezentacyjnych, zarządzaniem drobniejszymi problemami - stwierdził Roman Kołtoń w programie "Piłkarski Salon".

Częste zmiany trenerów to nie jedyny powód takiego odbioru pracy prezesa PZPN. Słynna afera alkoholowa "ZA ZU ZI", kontrowersyjne wywiady i tłumaczenia, a wszystko okraszone fatalnymi wynikami sportowymi. Kołtoń przekazał również teorię, dlaczego Kulesza po odejściu Michniewicza postanowił zatrudnić na stanowisku selekcjonera Fernando Santosa.

- Wybranie Fernando Santosa to była katastrofa. Dlaczego to zrobił Kulesza? Bo chciał być większy, niż Boniek. Boniek zatrudnił Sousę, to ja zatrudnię Santosa, bo ma wielkie nazwisko. To tak działało - podsumował.

Reprezentacja Polski powróci na boisko już we wtorek 21 listopada, kiedy na Stadionie Narodowym zagra towarzysko z Łotwą. 3 grudnia odbędzie się za to losowanie grup Euro 2024. Będziemy znali jednak tylko 21 zakwalifikowanych reprezentacji, ponieważ o pozostałe trzy miejsca drużyny (w tym Polska) powalczą w barażach, które zaplanowano na marzec 2024 roku.